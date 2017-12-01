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Adriano'dan Galatasaraylı Maicon ve Fernando'ya: Gelin de atmosfer görün!

Adriano, Vodafone Park'ta ilk derbilerine çıkacak olan Galatasaraylı iki oyuncu Maicon ve Fernando'ya şakayla karışık "Bizim stattaki atmosfer başka hiçbir yerde yok. Avrupa zaten bize hayran, siz de bunu tecrübe edeceksiniz. Derbi nasıl olur göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

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Adriano'dan Galatasaraylı Maicon ve Fernando'ya: Gelin de atmosfer görün!
Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak büyük derbi için geri sayıma geçilirken, heyecan da artmaya başladı. Son iki haftada 4 puan kayıp yaşayıp lider Cim bom'un 6 puan gerisinde kalan Kartal'da tek hedef 3 puan... 

Siyah beyazlı oyuncuların idmanlardaki neşesi önceki gün Adidas'ın lansman gecesine de yansıdı. Zorlu maç öncesinde bu gecede bir aray gelen Beşiktaşlı ve Galatasaraylı oyuncular dostluk mesajı verirken, özellikle Brezilyalı oyuncuların neşesi oldukça yerindeydi. Sarı kırmızılı oyuncular Fernando ve Maicon ile uzun sohbet eden siyah beyazlı takımın yıldızı Adriano, derbiyi kazanacaklarını söyleyip vatandaşlarına şakayla karışık gözdağı verdi.
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"BİZ ÖYLE STATLARI ÇOK GÖRDÜK"

Vodafone Park'ta ilk kez derbiye çıkacak olan Maicon ve Fernando'yu adeta köşeye sıkıştıran Adriano, "Derbi nasıl olur göreceksiniz. Bizim stattaki atmosfer başka hiçbir yerde yok. Avrupa zaten bize hayran, siz de bunu tecrübe edeceksiniz. İşiniz çok zor" dedi. 

Galatasaraylı iki Brezilyalı da bu sözlerin altında kalmadı ve "Biz öyle statları çok gördük, çok oynadık. Siz de kendinize dikkat edin. Unutmayın puan avantajı bizde" diyerek esprili bir şekilde Adriano'ya takıldı.  

Kaynak: Habertürk
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03 Aralık 2017 Pazar

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