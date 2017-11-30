Wushu’da Şehzadeler farkı

’nin 2017 yılı faaliyet takviminde yer alan İller Arası Wushu, Kung-Fu Turnuvası Didim Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Turnuvada Şehzadeler Belediyesi Gençlik Spor Kulübü 3. olarak büyük bir başarıya daha imza attı.Düzenlenen turnuva hakkında bir açıklama yapan Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Av. Ali Özyiğit, “İller Arası Wushu - Kung-Fu Turnuvası, geçtiğimiz hafta sonu, Aydın, İzmir, Muğla, Kahramanmaraş, Diyarbakır, İstanbul, Manisa, Trabzon, Uşak ve Yalova illerinden toplam 300 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Müsabakalara Manisa’yı temsilen katılan beş sporcu, spor kulübümüz sporcularıdır. Wushu dalında turnuvaya katılan 5 sporcumuzdan 3’ü birinci, biri ikinci, diğeri de üçüncü olarak toplamda beş madalyayı Manisa’ya ve Şehzadeler’e kazandırmıştır. 10 ilden 300 sporcunun katıldığı şampiyonada; takım olarak 1’incilik kupasını İzmir, 2’ncilik kupasını Aydın alırken, 3’üncülük kupasını Manisa ili almıştır. Bu başarıda emeği büyük olan Kulüp antrenörümüz Abdulvahit Alagöz’e, kulüp yönetim kurulu üyelerimize ve her zaman desteğini yanımızda hissettiren Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik’e teşekkür ederim” dedi.