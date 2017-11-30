Van Persie kızdırdı!

'in kart cezalısı,'nun ise sakatlığı sebebiyle forma giyemeyeceği maçta Kasımpaşa ile karşılaşacak olan'de sezon başından beri sakatlığı gerekçesiyle forma giyemeyen Hollandalı yıldız'nin sosyal medya üzerinden boks yaparken fotoğrafını paylaşması sarı-lacivertli taraftarların tepkisine neden oldu.Persie'nin fotoğrafının altına yorum yapan Fenerbahçeli taraftarlar, yıldız oyuncuya tepki gösterdi.DHA