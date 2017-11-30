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Ufuk Sarıca: Türkiye Ligi'nde hiçbir maç bitmez

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca ise üst üste dokuzuncu galibiyetlerini aldıklarına işaret ederek, teknik faul konusunu gündeme getirdi.

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Ufuk Sarıca: Türkiye Ligi'nde hiçbir maç bitmez
Sarıca şöyle konuştu:

“Haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Bundan dolayı oyuncularımı maçın içinde gösterdikleri performanstan dolayı kutluyorum. Ayrıca Banvit’i de kutlamak istiyorum. Bütün maçı öne götürdük, belki de 4-5 defa da 9-12 sayı arasında farkı açabildik ama her seferinde oyuna ortak olmaya çalıştılar, onları kutluyorum. Boatright geldiğinden beri belki de en etkili oyunu oynadı. Hem yaptığı 9 asist ve skordaki katkısı bizim için önemliydi. Sonuç itibariyle oyun kurucumuz Earl Clark’ın sakatlığından dolayı sezona eksik başlamıştık. Ancak şimdi toparlanabiliyoruz. Arka arkaya 9’uncu galibiyetimizi aldık. Maçın kazanılmasında en büyük etken yaptığımız 21 asist ve buna karşılık çok az sayıda yaptığımız top kaybıydı. Son olarak DJ Strawberry'e çalınan teknik faulü anlamsız buluyorum. Sahada aşırıya kaçmayan, hatta hiç üstünde durulmayacak bir harekete, teknik faulle veriliyorsa Türkiye Ligi’nde hiçbir maç bitmez diye düşünüyorum. 'Sportmenlik dışı' kararıyla ilgili de özellikle ilk yarının sonundaki iki pozisyon bence maç için önemli pozisyondu. Burada tabii ki biz ve aynı şekilde Banvit, daha fazla dikkat istiyoruz."
 




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