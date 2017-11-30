UEFA'dan Şampiyonlar Ligi maç saatlerinde değişiklik!

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'nde grup aşamasında oynana 8 maç artık ikiye bölünde. Gelecek sezondan itibaren 2 maç Avrupa saatiyle 19.00'da, 6 maç ise 21.00'da başlayacak. Dolayısıylaiçin 20.45, Türkiye için ise 21. 45 (saatler geri alınmadığında 22.45) olan Şampiyonlar Ligi saati tarih olacak!Eğer gelecek sezon da'de saatler geri alınmazsamaç saatleri ülkemiz için 21.00 ve 23.00 olacak. Saatlerin geri alınması durumunda ise Şampiyonlar Ligi maç zamanları Türkiye için 20.00 ve 22.00 olacak.