Tolgahan İmal'ın İzmir at yarış tahminleri

TEREDDÜT ETMEDEN DONT HESITATE!

30 Kasım Perşembe... Fanatik Hipodrom yazarıgünün programını değerlendirdi.1.AYAK: Mehmet Kaya idaresinde katıldığı son startını, düzlükte dış kulvardan gerçekleştirdiği kuvvetli ataklarıyla uzak farkla kazanan ZAFERİMOL, potoya da oldukça diri girerek ne denli formda olduğunu gösterdi. Sertleşen rakiplerine rağmen uyum sağladığı jokeyi ile bir kez daha kazanabilir. Son iki startında da ikinci kalan yetenekli safkan GÜNGÖRAĞA ilk ve sert rakibidir. Bu mesafeleri iyi koşan FİLOZOFTAY ve kalitesi malum ZORLUAT ise mutlak suretle kuponlardaki yerini almalıdır.2.AYAK: Her yarışında gerçek potansiyeline biraz daha yaklaşan LIFE VESTS, son katıldığı kalabalık gruptaki startında iç kulvardan gerçekleştirdiği hücumuyla tabela içinde gelmesini bildi. Bu defa hemcinsleri arasında potoya uzanabilir. Şampiyon Turbo’nun kabiliyetli kızı ASİLYÜZ, benzer şeyler düşündüğüm CANGÜLCAN, klas jokeyi ile uyum sağlayan BATUŞ KIZI, güzel eşkaliyle HANKUTLU, Ayabakan temsilcisi EVDEGÜL ve sürprizde KIRKDİLİM ise sırasıyla önereceğim diğer isimler.3.AYAK: Usta jokeyi idaresinde sevdiği İzmir pistinde start alacak olan ELİPS, düzlüğe lider çıkması halinde farklı koşan FERHATHAN, yarış görüp kondisyonunu yükselten KARA OĞLUM, son yarışını çok beğendiğim CAMPS BAY, istikrar abidesi BÜYÜK BABA ve kumcu safkan RECO ayrımsız şekilde değerlendirilmesini önereceğim safkanlar. Bu koşuda risk almamak yerinde olacaktır.4.AYAK: İlk jenerasyon temsilcileri oldukça başarılı koşan Mendip’in, umut vaat eden tayı DONT HESITATE, katıldığı iki yarışı da gösterişli biçimde kazanmasını bildi. Üstelik ilk yarışını 3, ikinci yarışını da 2 sn farkla kazanması da ayrıca değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Muazzam bir karaktere ve nefese sahip olan klas tay, usta jokeyi idaresinde üçüncü kez potoyu önde geçeceğe benziyor. Ben de okurlarımıza günün bankosu olarak öneriyorum.5.AYAK: Takibimdeki atlardan ASİ KALP, inatçı karaktere sahip temsilcileriyle tanınan Necme.41’in yine benzer karakterdeki bir yavrusu. Son startında kısa mesafede çok etkili olamayan safkan, bu kez mesafenin uzamasıyla çok daha farklı bir performans gösterebilir. İlk isim olarak okurlarımıza öneriyorum. Süratli stiliyle sezon boyunca çok sayıda başarı elde eden KARTALÖMER, sıkletine rağmen üstün formuyla KRALINADAMI, toparlanan kısrak GÖNÜL AVCISI ve son haftalarda farklılaşan VAZEEM ile rahat bir koşu izleyelim.6.AYAK: Graystorm gibi bir şampiyonun anneden kardeşi olan GRAYEMPIRE, çok sevdiği İzmir kumunda yeniden birinciliğe ulaşabilir. Jenerayonun en iyilerinden olan ESKAYRA, yine İzmir kumunda farklı olan CANDADAŞ ve son metrelerde çok güçlü gelebilen LEXINGTON FIRE ise ilk planda rakip olarak gördüğüm safkanlar. Şansınız ve bahtınız açık olsun…( 4.5.2.3 ) ( 4.5.7.6.9.1.2 ) ( 4.6.5.2.3.1 ) ( 1 ) ( 5.3.1.2.4 ) ( 10.9.11.12 )