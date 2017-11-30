Timuçin Bayazit: Asıl mücadelemiz kendi ligimizde

Adana Demirspor Teknik Direktörü Timuçin Bayazit Fenerbahçe maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu."Bizim için çok ani bir birliktelik oldu. 2 gündür oyuncularımızla birlikteyiz. Fenerbahçe'ye karşı oynamak kolay değil. Oyuncularımız iyi niyetiyle mücadele ettiler. Asıl mücadelemiz kendi ligimizde. Buradaki skora göre oyuncularımızı değerlendirecek pozisyonumuz yok. Buraya kadar gelen taraftarlarımıza teşekkür etmemiz gerekiyor. Skor belki biraz ağır oldu ama biz kendi ligimizde amaçlarımız doğrultusunda hareket etmeye devam edeceğiz"