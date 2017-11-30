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Taraftar sayısı yüzde 30 arttı

Süper Lig’de geride kalan 13 haftada karşılaşmaları izleyen Passolig kartlı taraftar sayısı, geçen sezonun aynı periyoduna göre yüzde 30 artış gösterdi.

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Taraftar sayısı yüzde 30 arttı
Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Süper Lig karşılaşmalarını izleyen Passolig kartlı taraftar sayısının geçen sezona göre yüzde 30 arttığını bildirdi.

Kazancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’de 3 milyonu aşkın kişinin Passolig kartı bulunduğunu söyledi.

Uygulamanın başlangıcında ana hedefin 4 milyon Passolig kartına ulaşmak olduğunu belirten Kazancı, beklenenden fazla ilgi olduğuna işaret ederek, "Passolig sayısında müthiş bir artış var. Bir ara 5 milyona mı çıkar diye düşündük ama onu da artık revize etmek gerekiyor. 7 milyondan daha fazla Passolig kart sahibi taraftar olacaktır diye düşünüyoruz." dedi.

Kazancı, 630 bine yakın Galatasaray, 600 bini aşkın Fenerbahçe ve 580 bine yakın Beşiktaş Passolig kartlı taraftar bulunduğunu, "üç büyükler"in taraftar kartlarının, toplam rakamın yarısından fazlasını oluşturduğunu kaydetti.

Passolig sisteminin Nisan 2014’te devreye girdiğini, 2014-2015 sezonunda Süper Lig’de müsabaka başına taraftar sayısının 10 bin 500’den 6 bin 500’e düştüğünü dile getiren Kazancı, bugün gelinen noktada ortalama taraftar sayısının 12 bin seviyesini geçtiğini vurguladı.

Teknolojik adaptasyon süresinin beklenen bir durum olduğuna dikkati çeken Kazancı, Passolig konusunda ilk sene haklı olan eleştirilenin artık tarihe karıştığını ifade etti.
Passo Mobil uygulamasının kullanımının da giderek arttığını aktaran Kazancı, "Bunun yanında bilet transferi konusunu biraz daha geliştirmeye başladık. Artık kulüpler kombinelerini tekrardan satışa açabiliyorlar. Eğer bir taraftar, kombinesi varsa ve maça gidemiyorsa birine transfer etmek yerine kulübe geri veriyor ve kulüp tekrardan bu bileti satışa sunuyor. Bu bilet satıldığında da tekrardan bir gelir elde ediyor. Kulüplerimiz için önemli bir gelir oluyor." ifadelerini kullandı.

"Taraftar sayısı yüzde 30 arttı"

Süper Lig’de geride kalan 13 haftadaki taraftar sayısında geçen sezona göre artış olduğunu anlatan Kazancı, şöyle konuştu:

"Taraftar sayısında yüzde 30 seviyelerinde artış var, çok ciddi bir artış söz konusu. Şimdi sadece bunu üç büyüklere de bağlamamak lazım, bütün Anadolu takımlarında Kayseri ve Sivas başta olmak üzere çok ciddi anlamda artış var. Bunu tamamen yeni stadyumların açılmasına bağlıyorum. Anadolu’da neredeyse her şehrimizde yeni stadyumlar söz konusu."

Son 2 sezonun ilk 13 hafta karşılaştırması

Passolig verilerine göre Süper Lig’de son iki sezonun 13 haftalık bölümündeki bilet ve turnike geçiş sayıları şöyle:

2016-2017 Sezonu 2017-2018 Sezonu Artış yüzdesi
Bilet sayısı 482 bin 960 543 bin 426 12,52
Bilet tutarı (Lira) 34.547.072 36.537.507 5,76
Turnike geçiş 1 milyon 89 bin 782 1 milyon 437 bin 324 31,89

Süper Lig’de Passolig kart sayıları

Süper Lig’de mücadele eden takımların Passolig kartlı taraftar sayıları ise şu şekilde:

Takım Passolig kart sayısı

Galatasaray 629 bin 853
Fenerbahçe 604 bin 65
Beşiktaş 579 bin 128
Trabzonspor 189 bin 30
Atiker Konyaspor 120 bin 260
Bursaspor 116 bin 840
Antalyaspor 90 bin 342
Göztepe 48 bin 176
Kayserispor 48 bin 99
Evkur Yeni Malatyaspor 43 bin 789
Demir Grup Sivasspor 43 bin 67
Medipol Başakşehir 39 bin 143
Aytemiz Alanyaspor 28 bin 503
Osmanlıspor 23 bin 755
Kardemir Karabükspor 23 bin 711
Teleset Mobilya Akhisarspor 19 bin 467
Gençlerbirliği 15 bin 802
Kasımpaşa 11 bin 720

AA




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14. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

02 Aralık 2017 Cumartesi

  • Akhisar Bld.
      -  
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • K. Karabük
      -  
    Göztepe
  • Beşiktaş
      -  
    Galatasaray

03 Aralık 2017 Pazar

  • T.Konyaspor
      -  
    Bursaspor
  • Gençlerbirliği
      -  
    Demir Grup Sivasspor
  • Medipol Başakşehir
      -  
    Osmanlıspor FK
  • Fenerbahçe
      -  
    Kasımpaşa

04 Aralık 2017 Pazartesi

  • Aytemiz Alanyaspor
      -  
    Kayserispor
  • Trabzonspor
      -  
    Antalyaspor
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O P
1 Galatasaray 13 29
2 Medipol Başakşehir 13 27
3 Fenerbahçe 13 23
4 Beşiktaş 13 23
GENİŞLET
5 Kayserispor 13 23
6 Bursaspor 13 21
7 Göztepe 13 21
8 Trabzonspor 13 19
9 Demir Grup Sivasspor 13 19
10 Kasımpaşa 13 18
11 Teleset Mob. Akhisarspor 13 18
12 Aytemiz Alanyaspor 13 17
13 Evkur Yeni Malatyaspor 13 15
14 Antalyaspor 13 13
15 Atiker Konyaspor 13 11
16 Osmanlıspor FK 13 11
17 Kardemir Karabükspor 13 8
18 Gençlerbirliği 13 8
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