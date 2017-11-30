Susiç: Maçın zor geçeceğini biliyorduk

Bu maçın rövanşının da olduğunu vurgulayan Susiç, "Bu maçta uzun zamandır oynamayanları oynattık. Tek maç olsaydı elimizdeki en iyi kadroyu sahaya sürerdim. Sakat oyuncularımız vardı." ifadelerini kullandı.Susiç, ligde Kayserispor ile oynayacakları maçın öneminden dolayı da bazı oyuncuları oynatmak istemediğini aktardı.İkinci maçta turu geçmelerini sağlayacak sonucu almak için mücadele edeceklerini anlatan Susiç, şunları kaydetti:"Akın Çorap Giresunspor’u öncelikle iyi oyunu ve haklı galibiyetinden dolayı kutluyorum. Sahaya sürdüğüm oyunculardan daha iyi oyun bekliyordum. Büyük takımlara karşı bile 20. dakikada 3-0 geriye düşmemeniz lazım. Şansımıza ikinci maç var. Zor olacak ama bakacağız."AA