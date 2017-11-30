Sumudica: Geldiğimden beri en kötü futbolu oynadık

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında sahasında TFF 2. Lig temsilcisi Eyüpspor’u 3-2 mağlup eden Kayserispor’un teknik direktörü Marius Sumudica, göreve geldiği günden beri en kötü futbolu oynadılarını söyledi.Maçın ardından düzenlenen basında açıklamalarda bulunan Rumen teknik adam, ligde fazla forma şansı bulamayan oyuncuları tercih ettiğini ve beklediği verimi alamadığını ifade etti.Alt liglerde yer alan takımlara karşı yapılan maçlarda oyuncuların motivasyon sorunu yaşadığını aktaran Sumudica, şunları kaydetti:"Karşılaşmayı 3-2 kazandık ancak geldiğim günden beri en kötü futbolu oynadık. Fazla süre almayan arkadaşlarıma şans vermek istedim ama hiçbir şey göstermediler. Pazartesi deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile zor bir maça çıkacağız. Mutlu olduğum bir konu var; bugüne kadar sadece 2 maç kaybettik. İyi bir takımız, iyi oynuyoruz ama seviye olarak düşük bir ligdeki takıma karşı konsantremizi kaybediyoruz. Ekibimle konuşacağım. Kazandığım zaman sizlerin önüne gelip takım hakkında hep iyi konuşuyorum ama dürüst ve doğru olmak gerekirse bugün yüzde 100 konsantre olamadık. Benim için her maç bir hedef. Her zaman kazanmak istiyorum. Bugün de kazandık ama sıkıntı çekerek kazandık."Öte yandan, Eyüpspor Teknik Direktörü Ekrem Al, basın toplantısına katılmadı.AA