Silva, 2020’ye kadar Manchester City’de

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Silva’nın gelecek sezon bitecek sözleşmesinin 2020’ye kadar uzatıldığı bildirildi.Kariyerine Valencia’da başlayan Silva, 2010’da transfer olduğu Manchester City’de ikişer Premier Lig ve Lig Kupası ile bir Federasyon Kupası şampiyonlukları yaşadı.Lider durumda bulunduğu Premier Lig’de üst üste 12 maçtır kazanan Manchester City ile bu sezon 18 maça çıkan İspanyol orta saha oyuncusu, bir gol attı, 10 asist yaptı.AA