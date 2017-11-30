Pınar Karşıyaka: 79 - Trabzonspor: 78

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Pınar Karşıyaka
, Trabzonspor
’u 79-78 mağlup etti. Pınar Karşıyaka, ligde 6 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.
İlk basketi Trabzonspor’un bulduğu müsabakada 8-0’lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka, ilk 2 dakikayı 8-2 önde geçti. Green ve Deniz’le sayılar bulan konuk ekip farkı 1 sayıya kadar (12-11) indirse de Pınar Karşıyaka 11-0’lık seriyle farkı 12 sayıya kadar çıkardı: 23-11. Ev sahibi ekip, ilk periyodu 23-14 üstün bitirdi.
İkinci periyodun başında Jones’un sayılarla farkı 14 sayıya (28-14) yükselten yeşil-kırmızılı ekip karşısında Trabzonspor Green ve Heslip’le aradaki farkı 7 sayıya (30-23) kadar düşürdü. Ancak farkın daha fazla azalmasına izin vermeyen Pınar Karşıyaka, son 4 dakikaya 38-26 üstün girdi. Yeşil-kırmızılı ekip, son bölümde Eldridge’ın 3 sayılık basketine rağmen devreyi 44-38 önde tamamladı.
Üçüncü periyotta Heslip ve Green’le farkı 3 sayıya (46-43) indiren rakibi karşısında Pınar Karşıyaka, 25. dakikayı 52-47 üstün geçti. 28. dakikada Vasiliauskas’ın faul atışından bulduğu sayılarla 54-54 beraberliği yakalayan Trabzonspor, Eldridge’in basketiyle 56-54 öne geçmeyi başardı. Trabzonspor devreyi de 58-55 üstün geçti.
Son periyodun başında Eldridge’in 3 sayılık basketiyle farkı 6 sayıya (61-55) çıkaran Trabzonspor, son 5 dakikaya da 68-65 önde girdi. Jones’un sayılarıyla Pınar Karşıyaka’nın 69-68 üstülük kurduğu müsabakanın son 3 dakikasına 71-71 eşitlikle girildi. Çekişmeli geçen son bölümde daha iyi bir oyun ortaya koyan Pınar Karşıyaka, Trabzonspor’un son hücumu değerlendiremediği müsabakayı 79-78 kazandı.
Karşıyaka'da Jarrod Jones
21 sayıyla takımın en skorer ismi olurken Egemen Güven
12, Dominic Waters
11 sayıyla maçı tamamladılar.
Trabzonspor'da ise Eldridge
ve Caleb Green
24'er sayıyla maçın en skorer isimleri oldular.