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Orhangazi Belediyespor - Antalyaspor: 0-3

Ziraat Türkiye Kupası 5'nci Tur maçında Orhangazi Belediyespor ile Antalyaspor Yalova Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 biten maçı Antalyaspor ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazanarak ikinci maç için büyük avantaj elde etti.

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Orhangazi Belediyespor - Antalyaspor: 0-3
11'inci dakikada Orhangazi Belediyespor atağında Mustafa Demir sol çarprazdan vurdu top auta gitti.
13'üncü dakikada Mustafa Demir bu kez ceza sahası ön çizgisinden vurdu top az farkla auta gitti.
15'inci dakikada Maicon sağ taraftan çok sert vurdu kaleci Eren topu kornere çeldi.
29'uncu dakikada Orhangazi Belediyespor’da kazanılan serbest atışı Mustafa Demir kullandı. Bu oyuncunun vuruşu az farkla auta gitti.
46'ncı dakikada Atahan sol kanattan girdi kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunu kaleci Boffin çeldi.
50'nci dakikada Kaleci Eren’in hatasını değerlendiren Emre Güral topu ağlara gönderdi. 0-1
55'inci dakikada kornerden gelen topa iyi yükselen Recep’in kafa vuruşu az farkla auta gitti.
58'inci dakikada Koray ara pası ile kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top kaleciden döndü.
75'inci dakikada defansın arkasına atılan topla kaleci ile karşı karşıya kalan Ercan'ın vurşunda top auta çıktı.
79'uncu dakikada ceza sahası içine çevrilen topu Da Silva kalecinin üzerinden aşırtıp ağlarla buluşturdu. 0-2
84'üncü dakikada Uğur Adem’in rakibini düşürmesi sonucu kazanılan penaltı atışını Emre Güral gole çevirdi. 0-3

DHA

 




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