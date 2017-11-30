Meryem dizisi Fenerbahçe-Adana Demirspor maçını solladı

Türkiye Kupası 5. turundaile kendi sahasında karşılaştı. Sarı-Lacivertli takım rakibini 6-0'lık sonuçla yenerken rövanş maçı için büyük avantaj sağladı.Ancakmaçı reytinglerde beklenilen ilgiyi görmedi. 29 Kasım 2017 Çarşamba tarihli reyting tablosunda ancak 5. sırada yer alabildi.Günün en çok izlenileni TRT 1'de yayınlanandizisi olurken,ikinci sırada yer aldı. TRT'de ekranlara gelenprogramı üçüncü, Kanal D'de yer alandizisi dördüncü, ATV'de yayınlananmaçı ise 5. sırada yer aldı.Meryem, yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan yaptığı, başrollerini Furkan Andıç, Ayça Ayşin Turan ve Cemal Toktaş paylaştıkları bir Kanal D televizyon dizisidirBu sıralama AB ve ABC1'de de değişmedi.Not: Ekran görüntüsü ve bilgiler Medyatava.com'dan alınmıştır...