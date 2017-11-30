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Le Guen'den Konyaspor değerlendirmesi

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, ligin 14. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Konyaspor maçına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Zor bir maç bizi bekliyor. Konyaspor ligin iyi takımlarından bir tanesi. Savunma anlamındaki omurgalarımızdan eksik bir şekilde sahaya çıkmak zorunda kalacağız. Ekong kesinlikle sahada olamayacak" dedi.

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Le Guen'den Konyaspor değerlendirmesi
Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılarda hazırlıklar sürüyor.

Öğle saatlerinde Özlüce Tesisleri’nde yapılan antrenmanda dünkü Adanaspor karşılaşmasında 60 dakikadan fazla forma giyen oyuncular, düz koşu çalışması gerçekleştirdi. Antrenmana Adanaspor karşılaşmasında geçirdiği sakatlık sebebiyle MR’ı çekilecek olan Ekong ile sakatlıkları süren kaleci Harun Tekin, Mikel Agu, Bilal Kısa, Emre Taşdemir, Sercan Yıldırım ve Furkan Özçal katılmadı.

"Ligin iyi takımlarından bir tanesi"

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Paul Le Guen, zor bir maçın kendilerini beklediğini belirterek, “Ligin iyi takımlarından bir tanesi ve acil puan ihtiyacındalar. Bence ligdeki pozisyonları tamamen Avrupa ligindeki katılımlarına bağlı. Ligdeki durumlarını zora sokan şey Avrupa ligindeki devam eden iddiaları” dedi.

"Ekong kesinlikle sahada olamayacak"

Dün oynanan Adanaspor müsabakasında sakatlık geçiren Nijeryalı stoper Ekong’un durumunun sorulması üzerine deneyimli teknik adam, “Bildiğim kadarıyla, anladığım kadarıyla Konyaspor karşılaşmasında kesinlikle sahada olamayacak. Dün oyundan çıktı. Bugün de öğleden sonra MR taraması var. Hayale kapılamam, çok büyük ihtimalle oynamayacak. Harun ve Agu’nun eksikliğinin üstüne gelmesiyle beraber bizim için çok büyük bir eksiklik. Ekong da çok önemli, en iyi oyuncularımızdan bir tanesi. Savunma anlamındaki omurgalarımızdan eksik bir şekilde sahaya çıkmak zorunda kalacağız ama eksiklerimizden, oynatamadığımız oyunculardan şikayetçi olmaktansa onların yerine oynayacak oyunculara güvendiğimizi hissettirmeye çalışacağım” şeklinde konuştu.

“Performansımızdan mutluyum”

Dünkü Adanaspor maçında alınan sonuçtan ötürü mutlu olduğunu ifade eden Le Guen, “Kadromuz ilk 11’imizde düzenli olarak oynayan oyuncularla genç oyuncularımızın bir karışımıydı. Performansımızdan mutluyum. Mutlaka ki daha iyi olması gereken oyuncular ve daha iyiye gitmesi gereken şeyler var takımımızda” diye konuştu.

"Furkan’ı Süper Lig karşılaşmasında ilk 11’de de görebiliriz"

Kupadaki Adanaspor müsabakasında attığı iki golle dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Furkan Soyalp’e ilişkin sorulan soruya ise Fransız teknik adam, şu yanıtı verdi:
"Ligde de oynayabilecek seviyede. Furkan’ın dünkü iki golüne rağmen kendini geliştirmesi gereken hala çok fazla şey var. Daha az top kaybetmeli, saha içinde daha doğru daha etkili kararlar almalı. Kendisi de bunun farkında. Devamlı iletişim halindeyiz. Belki yakın zamanda bir Süper Lig karşılaşmasında ilk 11’de de görebiliriz ama o pozisyonda gerçekten çok büyük bir rekabet var. Pablo gibi Badu gibi oyuncularla rekabet etmek zorunda. O rekabetin sonundaki kararları da yine ben vereceğim."

Le Guen, bir soru üzerine sakatlık konusunda ligdeki diğer takımlardan daha iyi durumda olduklarını dile getirdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

İHA




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