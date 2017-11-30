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Kaliforniya derbisi Warriors’ın

Los Angeles Lakers ile Golden State Warriors arasındaki karşılaşma büyük heyecana sahne oldu. 109-109’luk skorla uzatmaya giden müsabakayı, 127-123 misafir Warriors kazandı.

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Kaliforniya derbisi Warriors’ın
Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Kaliforniya eyaleti takımları Los Angeles Lakers ile Golden State Warriors arasındaki karşılaşma büyük heyecana sahne oldu. 109-109’luk skorla uzatmaya giden müsabakayı, 127-123 misafir Warriors kazandı.

Warriors’ın all-star oyun kurucusu Stephen Curry, 13’ü uzatmada 28 sayı atmasının yanı sıra 7 asist ve 5 ribaunt üretti. Kevin Durant 29 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Klay Thompson 20 sayı, Draymond Green ise 15 sayı, 11 ribaunt, 9 asist, 4 top çalmayla oynadı.

4 oyuncunun 20 sayı barajını aştığı Lakers’ta Brandon Ingrami, 32 sayıyla kariyer rekoru kırdı. Jordan Clarkson 21 sayı, 8 asist, 6 ribaunt, Kentavious Caldwell-Pope 21 sayı, 7 ribaunt ve Julius Randle 20 sayılık katkıda bulundu.

NBA’e 5 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Detroit Pistons-Phoenix Suns: 131-107
Orlando Magic-Oklahoma City Thunder: 121-108
Philadelphia 76ers-Washington Wizards: 118-113
New York Knicks-Miami Heat: 115-86
Toronto Raptors-Charlotte Hornets: 126-113
Houston Rockets-Indiana Pacers: 118-97
New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves: 102-120
Dallas Mavericks-Brooklyn Nets: 104-109
San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 104-95
Los Angeles Lakers-Golden State Warriors: 123-127 (uzatmada)




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2017/2018 Sezonu Süper Lig

02 Aralık 2017 Cumartesi

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      -  
    Galatasaray

03 Aralık 2017 Pazar

  • T.Konyaspor
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    Osmanlıspor FK
  • Fenerbahçe
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04 Aralık 2017 Pazartesi

  • Aytemiz Alanyaspor
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3 Fenerbahçe 13 23
4 Beşiktaş 13 23
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7 Göztepe 13 21
8 Trabzonspor 13 19
9 Demir Grup Sivasspor 13 19
10 Kasımpaşa 13 18
11 Teleset Mob. Akhisarspor 13 18
12 Aytemiz Alanyaspor 13 17
13 Evkur Yeni Malatyaspor 13 15
14 Antalyaspor 13 13
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16 Osmanlıspor FK 13 11
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