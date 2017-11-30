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İşte Tudor'un Beşiktaş derbisi planı!

Tudor’un Beşiktaş’a sürprizi Yasin Öztekin... Aytemiz Alanya ve Sivas Belediye maçlarındaki performansını beğendiği tecrübeli futbolcuyu sol kanatta oynatacak olan Tudor, sağda Rodrigues’e şans verecek. Feghouli ise ikinci yarıda oyuna girecek.

30 Kasım 2017, Perşembe 09:17

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İşte Tudor'un Beşiktaş derbisi planı!
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Beşiktaş analizini tamamladı ve derbi 11’ini belirledi. Hırvat hocanın Beşiktaş’a sürprizi Yasin Öztekin olacak. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve Sarı-Kırmızılı takımda gözden çıkarılan tecrübeli futbolcunun, Aytemiz Alanya ve Sivas Belediye maçlarındaki performansı, Tudor tarafından çok beğenildi. 39 yaşındaki çalıştırıcı, 3 haftadır cezalı durumda olan ve 45 dakika şans bulduğu kupa mücadelesinde bekleneni veremeyen Feghouli’nin fiziksel seviyesinde düşüş olduğunu tespit ederek, Yasin’i 11’de oynatma kararı aldı. 

Q7 ve Babel’i durduracak

Yasin Öztekin, Beşiktaş derbisine sol kanatta başlayacak. Sağ kanat ise son haftaların formda ismi Rodrigues’e teslim edilecek. Hırvat teknik adam böylece kanatları hem hücumda etkili kullanmak hem de Beşiktaş’ın kenarlardan çıkışlarını durdurup, Quaresma ve Babel’in etkinliğini azaltmayı planlıyor. Feghouli ise skorun gidişatına göre oyuna ikinci yarıda dahil olacak.

Sol bekte Linnes oynuyor

Latovlevici’nin sakatlığı nedeniyle sol bekte ise Martin Linnes görev yapacak. Norveçli futbolcu, kupadaki Sivas Belediye sınavında ilk golde yaptığı nefis asistle beğeni topladı. Yüz kemiğindeki sakatlığa rağmen Serdar Aziz, göbekte Maicon’un partneri olacak. Sağ bekte Mariano, kalede Muslera’nın yeri garanti. Orta saha merkezinde de Fernando ve Ndiaye ikilisi forma şansı bulacak.                  
Metin Karabaş

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