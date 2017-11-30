Hasan ali golle döndü

Hasan Ali Kaldırım, son haftalarda düşen performansı sonrası 11’deki yerini İsmail Köybaşı’na kaptırmıştı. 27 yaşındaki sol bek, Sivasspor ve Antalyaspor karşısında kulübede bekledi. Aykut Kocaman, dünkü mücadelede formayı yeniden Hasan’a verdi. Milli futbolcu, 45. dakikada Valbuena’nın güzel ortasında kafayla topu filelere göndererek, bu sezon resmi maçlardaki ikinci gol sevincini yaşadı. İyi bir futbol sergileyen Hasan Ali’yi formasını geri istediğini gösterdi.Fransız yıldız, sakatlığını atlattıktan sonra Antalyaspor mücadelesinin son 13 dakikasında forma giymişti. Aykut Kocaman, Valbuena’nın maç temposu kazanması için Adana Demir karşısında 11’de görevlendirdi. Tecrübeli oyuncu, performansıyla maçın en iyilerinden biri oldu. Valbuena önce Hasan Ali’ye çok şık bir asist yaptı, ardından ‘al da at’ dercesine Alper Potuk’un hat-trick’i tamamlamasını sağladı. Kocaman, yıldız futbolcuyu 68. dakikada kenara aldı.Sarı-Lacivertli taraftarlar, ligde son 2 maçını kazanarak çıkışa geçen takımlarını dünkü kupa mücadelesinde yalnız bıraktı. Ülker Stadı’nın tribünlerinin büyük bölümü boş kaldı. Yaklaşık 5 bin Fenerbahçeli futbolsever, farklı galibiyeti stattan izledi. Bu arada Adana Demirspor taraftarları kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu. Konuk ekip tribünü, takımlarının farklı yenilgisine rağmen 90 dakika boyunca coşkuyla tezahürat yaptı.