Güvenç Kurtar’ın acı günü

Kariyerinde birçok takımı çalıştırmış olan teknik direktör Güvenç Kurtar’ın eşi Gülay Kurtar vefat etti.Teknik direktör Güvenç Kurtar’ın kanser hastası olduğu bilinen eşi Gülay Kurtar hayatını kaybetti.Gülay Kurtar’ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip İstanbul Levent Camii’nden kaldırılarak İzmit'teki Bağçeşme mezarlığına defnedilecek.