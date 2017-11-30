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Fatih Terim, tazminatsız asla!

TFF’ye açtığı tazminat davasıyla gündeme gelen Fatih Terim’in geçmiş maceraları da benzer şekilde sonlanmıştı. Milan’daki tazminatı yanmasın diye bir süre takım çalıştırmayan Terim, Canaydın döneminde de Galatasaray’daki parasını TFF’den almıştı.

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Fatih Terim, tazminatsız asla!
Türkiye Futbol Direktörlüğü görevine geçtiğimiz aylarda son verilen Fatih Terim, 3.5 milyon Euro’yu bulan tazminatı için Türkiye Futbol Federasyonu aleyhine tazminat davası açınca yeniden gündeme geldi.

Tecrübeli teknik adam dün katıldığı bir etkinlikte konuyla ilgili olarak, “Ortada tarafların imza koyduğu bir anlaşma var. Sözleşme gereği yerine gelmezse her Türk vatandaşının sahip olduğu hakka sahip olarak sözleşme yerine gelmediği için yargıya başvurabilirim. Dolayısıyla ben de yargıya gittim. Sonuçlarını bekleyeceğiz” açıklamasını yaptı.

Milan ayda 100 bin Dolar verdi

Terim’in tazminat için hukuk yoluna başvurması, akıllara kurt hocanın geçmiş yıllarda yaşadığı maceraları getirdi. 2001 yılında Milan’daki görevine son verilen Fatih Terim, 2 yıl boyunca İtalyan kulübünden aylık 100 bin Dolar para almış ve bu tazminat hakkını kaybetmemek için başka bir kulüple anlaşmamıştı. 

500 bin Doları TFF’den almıştı

Fatih hoca, Milan’dan sonra çalıştırdığı Galatasaray’da da benzer bir süreç yaşadı. Özhan Canaydın döneminde Sarı-Kırmızılı takımın başında oldukça kötü günler geçiren Terim, görevine son verilince tazminatını almak üzere TFF’ye başvurmuş ve 500 bin Dolar almıştı. Federasyon da bu parayı Galatasaray’ın gelirinden keserek zararını karşılamıştı.

Fatih hocadan inciler

'Galatasaray’ın hocası var’

“Son 3-4 haftadır babamın hastalığı dolayısıyla Adana’ya gidip geliyorum. Son iki haftadır okuduğum veya takip ettiğimde yazılanların bana ve Galatasaray markasına zarar verme noktasına doğru gittiğini görüyorum. Eğer bir görüşme, davet, temas olur ise ben zaten sizlerle paylaşırım. Böyle bir şey yok, olmadı. Olursa paylaşırım. Orada bir başkan, yönetim, çalışan hoca ve oyuncular var. Biraz dikkatli olmakta fayda var.” 

'Adı yabancı kuralı değil’

“Yabancı kuralını iyi bilmek lazım. Bunun ismi ’yabancı kuralı’ veya ’14 yabancı’ değil. İsmi esasında ’Türk oyuncuları koruma’. 28 Türk futbolcuyla oynayabilirsiniz ama 28 yabancı ile oynayamazsınız. Bakalım önümüzdeki günler neler getirecek.”

‘Sporu değil başarı seviyoruz’

“Ülkemize ait bir spor kültürümüz yok. Bunu kabul etmeliyiz. Toplum olarak spor yapmayı sevmiyoruz. Biz yetişkinler yapmadığımız gibi, çocuklarımıza da yaptırmıyoruz. Burada hemfikiriz. Biz sporu değil, sporun getirdiği başarıları seviyoruz. Biz taraftarlığı seviyoruz. Üstelik sadece kazanmayı istiyoruz. Hayatın her alanında olduğu gibi, emek vermeden sonuç almayı istiyoruz.”

Fanatik ÖZEL

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      -  
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03 Aralık 2017 Pazar

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