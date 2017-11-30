Eskişehirspor'un olağanüstü kongresi 6 Aralık'a kaldı

Eskişehirspor'un geçen hafta çoğunluk sağlanamadığı için bugüne ertelenen olağanüstü kongresinde yönetim için liste çıkmadı. Eski kulüp başkanlarının yeni yönetim oluşturmak için bir hafta süre istemeleri üzerine kongre 6 Aralık'a ertelendi.Eskişehirspor Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı bu akşam Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'ndeki Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Toplantıya Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, kulüp başkanı Sinan Özeçoğlu, eski başkanlar Aydın Begiter, Halil Ünal, Nebi Hatipoğlu, Ali Çelikoğlu, Ali Eldem ile çok sayıda delege katıldı. Divan başkanlığını Mesut Şimşek'in yaptığı kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, ardından yönetim kurulunun raporları ibra edildi.Kulüp başkanı Sinan Özeçoğlu yaptığı konuşmada Eskişehirspor'un 184 milyon lira borcunun bulunduğunu, daha önce 3 puanlarının silindiğini, şimdi de 24 puan silinme tehlikesiyle karşı karşıya olunduğunu belirtti. Özeçoğlu'nun konuşması sırasında zaman zaman eski başkanlardan Halil Ünal ile aralarında gerginlik yaşandı. Özeçoğlu'ndan sonra kürsüye gelen Halil Ünal, eski başkanlar ve mevcut yönetimle birlikte borcun üstesinden gelinebilineceğini, Eskişehirspor'un kayyuma götürülmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Ünal, Özençoğlu'nun tekrar aday olmasını da istedi.Divana 15 dakika ara verilmesiyle Sinan Özeçoğlu ile eski başkanlar bir odada görüşme yaptı. Görüşmenin ardından Ali Eldem, divandan yeni yönetim oluşturulması için kongrenin bir hafta ertelenmesini istedi. Yapılan oylamada delegeler, kongrenin 6 Aralık'a ertelenmesini kabul etti. Bu karardan sonra kulüp başkanı Sinan Özeçoğlu ile eski başkanlar sahneye çıkıp el ele tutuşarak birlik mesajı verdi.DHA