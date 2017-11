Ercan Fırtına'nın Diyarbakır at yarış tahminleri

DİYARBAKIR’ DA ÇEKİŞMELİ YARIŞLAR

30 Kasım Perşembe. Fanatik Hipodrom yazarıgünün programını değerlendirdi.Değerli dostlar sevgili yarışseverler bugün Diyarbakır’ dayız ve bol şanslar dileklerimizle yorumlara geçiyoruzGünün ilk ayağında Şahdemir, ilerleyen yaşına rağmen iyi koşuyor ama bazen dağlara taşlara kazansın kazanmasın güçlü ataklarıyla ecel terleri döktürüyor, ama bazende kel alaka gruplara insana aklını yedirerek şaka gibi belki ama geçiliyor, işte bu yüzden keratayı çok sevmeme rağmen beni böyle ikilemde bırakıyor ve o yüzden yanına at yazıyorum, ama genede yaşı kaç olmuş nerdeyse torun torba sahabı olmuş buna rağmen bu bile bence başlı başına bir alkışı hak ediyor diye düşünüyorum, mesela son yarışında Dizdarbey gibi kendi çapında iyi bir at ile boyun olurken arka grubu adeta dağıtmışlardı, yalnız yarışı şöyle gözümün önüne getiriyorum da, düzlük dönülmüş Şahdemir öyle bir geldiki gören görmeyen illaki benim gibi aha bu gelişle ayıracak diye düşünmüştür lakin gene ayıramadı boyunla teslim oldu yani böyle bir huyuda var bu güzel olişimizin, ama ne olursa olsun genede favori olmayı bence hak ediyor diye düşünüyorum, Gökkurt ise kalkmış 6 saattlik adana’ dan yol gelmiş abi, herhalde boşa gelmedi diye düşünüyorum ve onuda yazacağım, en azından yol üzeri siverekte patlıcanlı kebap var kamyoncu gardaşımız illamki mola vermiştir orada, Şubathan’ a gelince oda yavaş yavaş yaş itibariyle kemale erdi erecek lakin sanki yağmur yağarsa eskiden seviyordu diye aklımda kalmıştı ya genede iddaalı şey etmeyeyim abi, ama dün saat 12.20 gibi oradaki bir arkadaşıma sordum çok az belli belirsiz yağdı ama pist ıslanmadı bile dedi bana ama dün saat 12.20 itibariyle ama hava kapalı dedi lakin genede bugün yağarmı yağmazmı yada nebilim günlük güneşlik mi? Olur bunu bilemem ancak yarış saati televizyonlar bağlanınca anlayabileceğiz diyorum ve bunu tabiî ki doğal olarak böyle söylemek durumunda kalıyorum. Bürebey hele bu yarışına da son kez bakalım ve karar verelim diyorum, Sağnakhan ve Seçkiner bomba olarak yazılabilir, Aşkarbey, Baba İhsan, Ayçıra ve Gobaklı yer kalmadı yazamadım ya napim artık mecburen bir noktada ya yardan ya serden geçmem lazım başka yolu yok.İpekçihan ilk bakışta ben buradayım diyen bir isim ve iyide form yakaladı maşallah, Cangobak, Altınkafes, Üzümbağı ve Gahtalı hatta kapalı kutu isimler olan Lizge, Karapolat, Afşin ve Akılbey İpekçihan’ ı hata yapsada geçsek diyerek bekleyecek isimler olarak dikkat çekiyor, Bawepır ve Güneydoğulu geriye kalan son iki at olup, olmazsa bir kuponuma hepsi derim diğerine de ufak yollu geçiş yaparım zira aklıma başka bir şey gelmedi arkadaş.Baba Abdullah gene başladı şehir şehir gezmeye, taylığında da çok sık koşuluyordu zaten ondan sebep galiba geri alındı uzun süre şimdi düzeldi maşallah at atarlı giderli koşmaya başladı ama gel gör ki gene üst üstte ve her vilayette koşmaya başladı benim derdim böyle güzel kapasiteli atları bugün kazansın kazanmasın hiç önemli değil azcık daha itina ile koşmaktan yanayım lütfen sözlerim yanlış anlaşılmasın elbette atçılık kolay değil maddi olarak belli kapital lazım bundan yana elbette saygı duyarım ama nebilim be abi benim derdim başka bir şey işte neyseee diyelim ve rakip isimler olarak Dark Boy, Selimbey, Bayramoğlu, Canberkhan ve Lefkeli diyorum. Baba Gür bugünlük yerim kalmadı ama kapalı kutu bombadır.Bosforata eğer göz yanılgısına getirmediyse bu yarışı kırılma noktası olacak diye düşünüyorum. Yani kısaca bende merakla napacak bekliyorum, Cheat ise geçen gün izledim bayağı rengi filan güzelleşmiş gördüydüm ya bakalım artık ama genede yazalım derim, Fork Town bomba. Oğlum Erdem gene sürpriz, Kara Ateş mesafede geç kalmaz sa sürpriz, Ettore beni kötü hastalıklara yakalattı her yarış yazdım ve yazıyorum kafayı yedirdi vallahi billahi bu ne yahu, ama genede canı isterse iyi at bunu bilirim, Çölaslanı ve Akçildede daha sonra bomba isimler.Bugün bindiği tüm atlarda sessizliği bozacak ve başarılı yarışlarına devam edecek diye içimde ses olan CANER TEPE ile Matraoğlu tek olması lazım, bir aksilik olmaz ise kazanmasını bekliyorum, Rüzgarın Oğlu ve Ez Artun tabiî ki ciddi rakipleri onlarada saygım vardır ama ben bugünlük kalemi kırıyorum ve Caner ile Matraoğlu’ nu tek atıyorum, inşallah gülen taraf biz oluruz, olmadı önümüzdeki maçlara bakacağız abi çare yook. Yürü be cano kano kurtar bizi yeğen. Yahu yeğen dedik te hışo da yeğen sayılır anakonda var ya HIŞMAN ÇİZİK, ayrıca Hüseyin Altunkılıç’ ta de aynı keza sıkıntı yok, ama sonuç ne olursa olsun hak eden kazansın diyorum, Kadir Mevla yolunuzu güzel ve kazasız belasız yol eylesin diyorum. Zira ömür biter at yarışı bitmez arkadaş, bugün olmaz biz yarında oyniyacağız elbette ha bugün olsa iyi olur ama olmazsa da dünyanın sonu değil abi, öyle ya.Günün son ayağında ise Kralsın güzel bir tay olacağa benziyor bu yarış ak koyun kara koyun belli edecek diye düşünüyorum, Cihana Bedel maşallah adı gibi gele gidene harakiri yaptırıyor, onunda hakkını teslim etmek lazım, Kırımlı MAHMUT ÜNLÜ ile şansı tabiî ki var, yerim kalmadı ama Golden Mercan ile Faırdıstant bomba isimler olup, hepinize bol şanslar diliyor, mutluluklar sizlerin olsun diyorum, herkeşe pazarlıksız ve katışıksız kesinlikle gardaşca I LOVE YOUUUUUUUUU. Saygılarımla.( HEPSİ ) ( HEPSİ ) ( 5-4-2-3-1-7-6 ) ( 6-1 ) ( 5-7-2 ) ( 5 )( 7-1-3-5-9-10 ) ( 1-3 ) ( 5-4-2-3-1-7-6-8 ) ( 6-1-7-5-4-3 ) ( 5 ) ( 5-2-1-4-8 )