Cavcav ailesine iyi haber

ailesinin doktoru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Murathan’ın sağlık durumunda olumlu gelişmeler yaşandığını söyledi.Murathan Cavcav’ın Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki (GATA) ameliyatının Prof. Dr. Yusuf İzci ve Doç. Dr. Özkan Tehli tarafından yapıldığını ifade eden Hatipoğlu, "Ameliyat gayet başarılı geçti. 24 saatlik beklenilmesi gereken kritik kabul ettiğimiz bir zaman dilimi var. Murathan’ın önümüzdeki saatlerde yoğun bakım ünitesinden çıkarılarak, özel odaya alınması planlanıyor. En kısa sürede taburcu olmasını bekliyoruz." diye konuştu.Murat Cavcav’ın 21 yaşındaki oğlu Murathan yönetimindeki otomobil, Ankara Bağdat Caddesi Podium Alışveriş Merkezi Kavşağı’nda bariyerlere çarparak yaklaşık 6 metre yükseklikten Anadolu Bulvarı’ndaki alt geçide düşmüştü. Kaza sonucunda beyninde hasar oluşan, kaburga ve kürek kemikleri kırılan Murathan, GATA’ya kaldırılarak ameliyata alınmıştı.ANKARA (AA)