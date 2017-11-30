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Banvit-Beşiktaş Sompo Japan maç sonucu: 83-87

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 8'inci hafta karşılaşmasında Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Banvit'i 87-83 mağlup etti.

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Banvit-Beşiktaş Sompo Japan maç sonucu: 83-87
Karşılaşmaya Beşiktaş Sompo Japan; Lima, Strawberry ve Boatrıght‘in basketleriyle başlarken ilk bölümü de 16-9 önde geçti. Periyodun bitimine 2 dakika kala Banvit’in basit top kayıplarını hızlı hücumlarla değerlendiren siyah-beyazlı ekip ilk periyodu 25-31 önde bitirdi. İkinci periyoda ise her iki ekip de hızlı ve hırslı başladı. Banvit, Caloiaro ve Kulig'in basketleriyle farkı giderek azaltırken, ilk yarının sonlarına doğru skor bulmakta zorlanınca soyunma odasına konuk ekip 48-42'lik üstünlükle girdi. 

Üçüncü periyoda 6 sayı farkla önde başlayan Beşiktaş Sompo Japan, taraftarının da desteğiyle Clark’ın dış atışıyla farkı 9'a çıkardı. Ardından Strawberry ve Clark ile yine dış atışlardan sayılar bulan konuk ekip 14 sayılık farkla 24'üncü dakikada rahatladı: 43-57.  Bu dakikadan sonra konuk ekip hızlı hücumlarla boş dönmezken Banvit skor bulmakta zorlanmaya başladı.  Periyodun bitimine 3.36 dakika kala 65-51 geriden gelen Banvit sert savunmasıyla siyah beyazlı ekibin hücumlarını durdurmakta zorlanmaya başlarken, kader çeyreğine de yine Beşiktaş Sompo Japan 70-61'lik skor üstünlüğü ile başladı.

Son çeyrekte ise iki takımın oynadığı basketbol büyük heyecana sahne oldu. Banvit'te Thomas'ın skorerliğine Kulig ve Rautins de destek verince çeyreğin ortalarına doğru fark 5'e indi: 67-72. Banvit, oyunu dengelerken kıran kırana geçen son dakikalara doğru ise bitime 2.34 dakika kala Thomas'ın basketiyle skoru 79-79'a eşitledi. Daha sonra Caloiaro, Banvit'i uzun süre sonra öne geçiren basketi smaç sonrası yaparken, konuk ekip de bu baskete Boatright ile cevap verci. Nefes kesen son saniyelere doğru Banvit hücumundan boş dönünce Beşiktaş Sompo Japan bu fırsatı değerlendirdi ve bulduğu 2 sayılık basket ile parkeden 87-83'lük skorla galip ayrıldı. 

Bu sonucun ardından Beşiktaş Sompo Japan ligdeki 6'ncı galibiyetini, Banvit ise 4'üncü mağlubiyetini aldı. Banvit’de 17 sayı ile Caloiaro ve 16 sayı ile Thomas; Beşiktaş Sompo Japan'da ise 24 sayı ile Boatrıght ve 16 sayı ile Strawberry takımlarının skorerleri oldu.

SALON: Kara Ali Acar
HAKEMLER: Ahmet Tatlıcı (x), Mehmet Keseratar (xx), Halit Can Cihan (xx);
BANVİT: Thomas 16 (xxx), Kulig 10 (xxx), Tolga 3 (xx), Can 5 (xx), Vidmar 12 (xxx), Rautins 9 (xxx), Ridvan (?), Taylor 11 (xxx), Caloiaro 17 (xxx)
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Boatrıght 24 (xxx), Muratcan (?), Clark 14 (xxx), Samet 3 (xx), Erkan (?) ,Sertaç 10 (xxx), Strawberry 16 (xxx), Kenan (?), Lima 5 (xx), Diebler 13 (xxx), Weems 2 (xx)
1'İNCİ PERİYOT: 25-31
İLK YARI: 42-48
3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-70
5 FAUL ALAN: 27.05 Lima (Beşiktaş Sompo Japan)

Erdem ÖZCAN / BANDIRMA (BALIKESİR), (DHA)




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