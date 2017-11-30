Avrupa futbolunun en büyükleri İzmir’de buluşuyor

Altınordu Sportif Etkinlikler Yönetmeni Umut Köse, futbolda 12 yaş altı takımlarının katılımıyla 6-8 Nisan 2018’de bu sene beşincisini düzenleyecekleri İzmir Kupası’na 5 kıtadan en iyi takımların katılacağını bildirdi.Köse, yaptığı yazılı açıklamada, Altınordu’nun Selçuk’taki İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde organize edeceği turnuvaya şimdi kadar aralarında Bayern Münih, West Ham United, Porto, Atletico Madrid, Celta Vigo, PSV Eindhoven, Sampdoria ve Genk gibi takımların bulunduğu 27’si yabancı 33 takımın kayıt yaptırdığını belirtti.Kayıtların devam ettiğini ve bugüne kadarki en kapsamlı İzmir Kupası’nı gerçekleştireceklerini bildiren Köse, "Beş kıtadan en iyi 12 yaş takımlarını İzmir’de buluşturacağız. Şu ana kadar 33 başvuru kabul edildi. ABD ve Asya kulüpleriyle de görüşmelerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.