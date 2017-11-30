‘Alisa ve Alper çok profesyoneller’

Buz Pateni Federasyonu Başkanı Ahmet Hamdi Gürbüz, 2018 Kış Olimpiyat Oyunları’na kota alan milli sporcular Alisa Agafonova ve Alper Uçar’ın yine önemli bir başarıya imza attıklarını belirterek, “Olimpiyatlarda bizi temsil etmeleri bile büyük başarı” dedi.Olimpiyatlarda ülkelerin spor lobilerinin aktif çalıştığının altını çizen Gürbüz, “Adaletli bir puanlama sistemi yapılsa, sporcularımızın podyuma çıkma şansı olduğunu düşünüyorum. Batılı bazı ülkelerin bize bakış açısı belli. Bu çocuklar, üzerinde başka bir ülkenin bayrağı olsa kürsüde yer alırlar. Tüm bunlara karşın olimpiyatlarda bizi temsil etmeleri bile başarı” değerlendirmesinde bulundu.