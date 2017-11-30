2010’daki gibi olmasın!

Porto forması giyip, daha sonra çeşitli kulüplere transfer olduktan sonra Galatasaray’da tekrar buluşan Maicon ve Fernando ikilisinin ilginç bir Beşiktaş hatırası var.İki futbolcu, Porto formasıyla 21 Ekim 2010’daki Avrupa Ligi L Grubu mücadelesinde Beşiktaş deplasmanına çıkmıştı. Maçın 43. dakikasında Maicon direkt kırmızı kart görmüş, 88. dakikada ise Fernando ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atılmıştı. Porto, sahada 9 kişi kalmasına rağmen Beşiktaş’ı 3-1 mağlup etmişti.Kırmızı kartsız galibiyet!Maicon ve Fernando ikilisi, benzer bir senaryoyu, en azından kırmızı kartlık bölümü Galatasaray formasıyla yaşamayı kesinlikle istemiyor. İki oyuncunun da hedefi tıpkı o gün Porto’yla yaptıkları gibi, Beşiktaş’ı deplasmanda yenerek, Aslan’ın şampiyonluk yürüyüşüne katkıda bulunabilmek.Mertcan Polat