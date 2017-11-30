2. Bisiklet Gelişim Çalıştayı başladı

2. Bisiklet Gelişim Çalıştayı, Antalya’da başladı.Manavgat ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen 3 Aralık’a kadar sürecek çalıştayda, çeşitli konularda panellerin yanı sıra hakem ve antrenör gelişim seminerleri ile kurslar düzenleniyor.Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, açılış töreninde yaptığı açıklamada, sporcu sayısını arttırmayı amaçladıklarını, bu sporu geliştirme yolunda ne gerekiyorsa yapacaklarını dile getirdi.Türkiye’de bisiklet sporuna önem verildiğini vurgulayan Küçükbakırcı, şunları kaydetti:"Bakanımız sporun içinden gelen biri. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nu bakanlarımız, milletvekillerimiz, devlet büyüklerimiz hep takip etti. Eskiden bu sporun içinde devlet büyüklerini görmemiz mümkün değildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın bisiklete olan özel sevgisini de herhalde bilmeyen yoktur. Özellikle de bisikleti takip eden bir Cumhurbaşkanımız var. Allah eksikliğini göstermesin."Açılış törenine, federasyon yöneticileri, il temsilcileri, antrenörler, hakemler, akademisyenler ve yabancı eğitmenler katıldı.