Trabzonspor'da gözler kupaya çevrildi

Süper Lig'de Sivasspor galibiyetiyle moral bulan Trabzonspor'da gözler yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı kupa maçına çevrildi.Süper Lig’de Osmanlıspor ve Sivasspor maçlarını kazanarak çıkışa geçen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda da galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Yaşanan teknik adam değişikliği sonrası yeni bir ivme yakalayan Karadeniz ekibi, en son -2009 2010 sezonunda müzesine getirdiği kupayı bu sezon 9. kez getirmeyi hedefliyor.Trabzonspor, çeşitli isimler altında organize edilen söz konusu organizasyonda 14 kez final oynadı. Oynadığı final maçlarında 8. kez kupayı müzesine getirme sevinci yaşayan bordo-mavililer 8. kez de sahadan moralsiz ayrıldı. Bordo-mavililer kupa finalinde 4 kez Beşiktaş, 3 kez Galatasaray , 2 kez Fenerbahçe ve Gençlerbirliği 1'er kez de Kocaelispor, Bursaspor ve Adana Demirspor ile karşılaştı.Türkiye Kupası ve Federasyon Kupası isimleri altında düzenlenen yeni adıyla Ziraat Türkiye Kupası olan organizasyonda Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından kupayı en çok müzasine getiren 3. takım olan Trabzonspor, 7 sezonluk hasretine son vermek istiyor. Son olarak 2012-13 sezonunda Fenerbahçe ile final oynayan ve rakibine 1-0 mağlup olan Karadeniz ekibi söz konusu sezondan sonra kupada final dahi oynayamadı.Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesinin ardından bordo-mavililer, ligde ve kupada 6 resmi müsabaka oynadı. Bu maçlarda ise bordo-mavililer, 4 galibiyet ve 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Karadeniz ekibi son 5 maçta ise yenilmedi. Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu’nda deplasmanda Çorum Belediyespor'u 6-0 mağlup eden bordo-mavililer, ligde ise Galatasaray'ı 2-1 yenerken Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Osmanlaspor’u 4-3 ve Sivasspor'u da 2-1 ile geçti.