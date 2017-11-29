Thomas Robinson'dan kötü haber

Turkish Airlines EuroLeague'de Rus ekibi Khimki'nin, temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş'a mağlup olduğu karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan'ın, 3-4 ay süreyle sahalardan uzak kalacağı belirtildi.Maçı yarıda bırakan Robinson ile alakalı maç sonunda koç Bartzokas, "Büyük ihtimalle elinde kırık var" açıklamasını yapmıştı. Oyuncunun bu sakatlık nedeniyle 3-4 ay sahalardan uzak kalması beklenmekte.