Sözeri’den rotasyon sinyali

TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep’in teknik direktörü Erkan Sözeri, geride kalan haftalarında bazı futbolcuların sürekli forma giydiğini, bunun da ritim sıkıntısı oluşturabileceğini belirterek, bundan sonraki süreçte oyuncu seçimlerinde daha esnek davranıp, değişiklikler yapabileceklerini söyledi.Sözeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldiği günden bu yana takım olarak iyi bir hava yakaladıklarına rağmen son iki haftadır istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını kaydetti.Üst sıraları hedefleyen takımın bu amaç uğruna galibiyet serisi elde etmesi gerektiğini anlatan Sözeri, bu konuda gerekli önlemleri alacaklarını vurguladı.Ligin geride kalan 13 haftasını sürekli incelediklerini belirten Sözeri, şunları aktardı:"Geride kalan haftalarda takımımızda birçok isim sürekli olarak forma giydi. Bundan dolayı fiziksel olarak bir ritim sıkıntıları yaşayabilirler. Bundan sonraki süreçte bu eksikliği yaşamamak için seçimlerde biraz daha esnek davranıp, değişiklikler yapabiliriz. Bakıldığı zaman son haftalarda oyuna sonradan giren isimler takımımıza ciddi bir enerji katıyor. Sonradan oyuna giren oyuncularımızın bu performansları ve sahiplenmeleri de takım olarak iyi bir ortam yakaladığımızın bir göstergesidir."