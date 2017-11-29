Salih Uçan İsviçre’yi sevdi

Salih, 2 senelikmacerasının ardından geçtiğimiz sezonu’de geçirmişti.23 yaşındaki oyuncu bekleneni veremeyince yaz döneminde’nin Sion takımına kiralanmıştı., burada sergilediği performansla alkış aldı.Başarılı orta saha oyuncusu, ligde 9 maçta 1 gol atarken 3 de asist yaptı. Salih, teknik direktör Gabri’nin vazgeçemediği isimlerden biri oldu.