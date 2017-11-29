Lena Erdil final etabını 4. sırada tamamladı

Milli yelkenci Lena Erdil, Yeni Kaledonya’da organize edilen 2017 PWA Dünya Kupası’nın final etabını 4. sırada tamamladı.Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Noumea’da düzenlenen kupanın final ayağında 16 sporcu madalya mücadelesi verdi.Organizasyon sırasında sakatlığı bulunmasına karşın başarılı bir performans sergileyen Lena, etabı 4. sırada bitirdi. Milli yelkenci, genel klasmanda da 4. sırada bulunuyor.