Karatede gümüş madalya

Milli karateci Emre Vefa Göktaş, Karate 1 A Serisi’nde gümüş madalya kazandı.Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Japonya’nın Okinawa kentinde düzenlenen sezonun son uluslararası organizasyonunda 54 ülkeden 659 sporcu mücadele etti.Türkiye’nin 18 sporcuyla yer aldığı organizasyonda kata kategorisinde mücadele eden Emre Vefa Göktaş, final müsabakasında Japon Ryo Kiyuna’ya 3-2 yenilerek, gümüş madalyada kaldı.