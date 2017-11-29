Hüseyin Avni Aker Stadyumu'na yıkım için ilk kepçe vuruldu

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin geçtiğimiz Ocak ayının sonunda hizmete açılması ile faaliyeti sonlanan ve yeni stadın yapım sözleşmesi gereği Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) devredilen Hüseyin Avni Aker Stadı'nın yıkım işlemleri başladı. Trabzon Valiliği'ne bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca (YİKOB) yıkımı gerçekleştirilmesine karar verilen, tarihi stadyumun hatıralarda yaşatılması için uygun bir bölümünün yıkılmadan bırakılacağı öğrenilirken, yıkım çalışmalarının 4 ay sürmesi bekleniyor.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha önce Trabzonspor'un maçlarını oynadığı Hüseyin Avni Aker Stadyumu’na güzel bir yeşil alan yapacaklarının müjdesini vermişti. Soylu, stadyumun bir kısmının tarihi için bırakılacağını belirterek, "Tarih orada kalsın diye bir kısmı bırakılacak. Oraya güzel bir yeşil alan yapacağız. Hem çocuklarımız hem de Trabzonlu hemşehrilerimiz orada güzel bir yaşam alanına sahip olacak. Hizmetleri yerine getirmek için büyük bir heyecan duyuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.Yapımına 1948 yılında başlanan ve 3 yılda tamamlanarak 1951 yılında Trabzon Şehir Stadı olarak hizmete açılan stadyuma daha sonra, Trabzon'un ilk beden eğitimi öğretmeni olan ve o zamanki adıyla Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğü'nde asbaşkan olarak görev yapan, Trabzon sporuna yaptığı katkılarıyla bilinen Hüseyin Avni Aker’in adı verildi. Zaman zaman yenileme çalışmaları yapılan, kapasitesi artırılan, bordo-mavili takımın geçmişteki büyük başarılarına tanıklık eden ve artık yıkımına başlanan stadyumun 24 bin 169 koltuk kapasitesi bulunuyordu.1951 yılında resmi açılışı yapılan, İdmanocağı ile Sebat Gençlik arasında oynanan ilk özel maça ev sahipliği yapan Hüseyin Avni Aker Stadı, 1967-1968 sezonunda İdmanocağı, İdmangücü, Karadeniz Gücü ve Martıspor’un birleşmesiyle 2 Ağustos 1967 tarihinde kurulan Trabzonspor, 2. Lig Beyaz Grup’ta 20 Ağustos 1967 tarihinde Galata karşısında Hüseyin Avni Aker Stadı’nda ilk maçına çıktı. Süper Lig'de Avni Aker'de ilk maçını ve son maçını Fenerbahçe ile oynadı.Karadeniz ekibinin 2. Lig’de bu statta ilk golünü 3. haftada 1-0 kazanılan Kastamonuspor maçında Necati Atasoy 8. dakikada kaydetti. 1974-1975 sezonuyla Türkiye 1. Futbol Ligi’nde (Süper Lig) mücadele etmeye başlayan bordo-mavili takım, Hüseyin Avni Aker Stadı’nda bu ligde ilk maçını Fenerbahçe ile oynadı. Sahasındaki maçı 1-0 kaybeden bordo-mavililer, Süper Lig’de Hüseyin Avni Aker Stadı’ndaki ilk golünü, 10. haftada 1-0 kazandığı Beşiktaş karşılaşmasında Kadir Özcan’ın 82. dakikada penaltısıyla buldu. Süper Lig tarihinde Hüseyin Avni Aker Stadı’ndaki ilk maçını Fenerbahçe ile oynayan bordo-mavililer, son lig karşılaşmasını da yine sarı-lacivertli takım karşısında bu sezon 16. haftada yaptı ve 3-0 mağlup oldu.Trabzonspor, Avrupa kupalarında Hüseyin Avni Aker Stadı’nda ilk maçını 1976-1977 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası’nda İzlanda’nın Akranes takımı ile oynamış ve karşılaşmadan 3-2 galip ayrılırken ilk golü ise 8 dakikada atan isim Hüseyin Tok olmuştu.Bordo-mavililer, Hüseyin Avni Aker Stadyumunda, Avrupa arenasında güçlü takımlara karşı da başarılı sonuçlar aldı. Karadeniz ekibi, 1976-1977 sezonunda İngiltere’nin Liverpool, 1983-1984 sezonunda İtalya’nın Inter, 1990-1991 sezonunda İspanya’nın Barcelona ve 1994-1995 sezonunda İngiltere’nin Aston Villa takımını Hüseyin Avni Aker Stadı’nda 1-0’lık sonuçlarla yenmeyi başardı. Fransa’nın Olympique Marsilya takımı karşısındaki 4-1’lik galibiyet de bu stattaki unutulmaz maçlar içerisinde yerini aldı.Trabzonspor, Türkiye Kupası’nda 1991-1992 sezonunda finalde Bursaspor’u Hüseyin Avni Aker Stadı’nda 5-1 yenerek kupaya ulaşmıştı. Finalin ilk maçını deplasmanda 3-0 kaybeden bordo-mavililer, rövanş karşılaşmasından 5-1 galibiyetle ayrılarak kupayı müzesine getirmişti. Hüseyin Avni Aker Stadı’nda milli karşılaşmaların yanı sıra 2011 Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları ile FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası organizasyonları da düzenlendi.Trabzonspor , Hüseyin Avni Aker Stadı’nda biri 2. Lig’de olmak üzere 7 kez şampiyonluk kutladı. Ahmet Suat Özyazıcı, 2. Lig şampiyonluğuyla beraber 5 kez, Özkan Sümer de 2 kez tarihi statta şampiyonluk sevinci yaşayan teknik direktörler oldu. Bu arada Şamil Ekinci, Ahmet Celal Ataman ve Mehmet Ali Yılmaz'da , yıkımı başlanan statta şampiyonluk kutlamaları gören kulüp başkanları olarak tarihe geçti. Adını Hüseyin Avni Aker'den aldı.