Fenerbahçe'de Kocaman fark!

Sarı-lacivertli ekipte sezon başından bu yana sonuçların gelmemesiyle birlikte bir türlü gerçek takım kimliği oluşamamıştı. Bazı yeni transferler, kendilerini göstermek adına takım oyunundan uzak kalıp bireysel oyunu düşünmüştü. Ancak tablo tamamen değişti, herkes hocanın etrafında birleşti, ortak bir hedef belirlendi.’de Osmanlıspor maçı sonrası yaşanan kriz sona erdi. Önce Sivasspor ardından da deplasmanda Antalyaspor’u mağlup eden sarı-lacivertliler zirve yarışına yeniden ortak oldu.Bu süreçte yaşananları kulüp yetkililerine sorduğumuzda ise verilen cevap şuydu; “Tüm takım T’ın etrafında toplandı ve ortak bir hedef belirlendi...”Sezon başından bu yana sonuçların gelmemesiyle birlikte bir türlü gerçek takım kimliği oluşamamıştı. Bazı yeni transferler, kendilerini göstermek adına takım oyunundan uzak kalıp bireysel oyunu düşündü. On transferin yapıldığı, sonuçların gelmediği ve bireyselliğin olduğu takımda artık bu sıkıntılar yavaş yavaş geride kaldı. Yeni dönemle birlikte teknik direktör merkezli bir takım oluşmaya ve Kocaman da takım üzerindeki ağırlığını hissettirmeye başladı.Öte yandan sarı-lacivertli futbolcular ve teknik heyet bu haftada yönetimle yemekte buluşacak. Sivasspor maçıyla başlayan süreçte takım hafta içi biraraya geliyordu. Bu yemeklerin her maç öncesi yapılacağı ifade edildi.Teknik Direktör Aykut Kocaman’dan takıma uyarı geldi. Teknik heyet kazanılan iki maçın ardından dikkat edilmesi gerekenleri takıma aktardı.Hâlâ geride olduklarını ve uzun bir mücadelenin kendilerini beklediğini belirten teknik heyet, takımda oluşabilecek olası rehavetin önüne geçmeye çalışıyor. Futbolculara da bu konuda uyarı yapılırken kesinlikle rahatlama olmaması gerektiği ifade edildi.Sarı-lacivertliler ilk yarının sonuna kadar oynanacak dört karşılaşmayı da kazanmak istiyor.(Milliyet)