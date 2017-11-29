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Fenerbahçe'de Kocaman fark!

Fenerbahçe'de teknik direktör merkezli bir takım oluşmaya ve Aykut Kocaman da tüm ağırlığını hissettirmeye başladı.

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Fenerbahçe'de Kocaman fark!
Sarı-lacivertli ekipte sezon başından bu yana sonuçların gelmemesiyle birlikte bir türlü gerçek takım kimliği oluşamamıştı. Bazı yeni transferler, kendilerini göstermek adına takım oyunundan uzak kalıp bireysel oyunu düşünmüştü. Ancak tablo tamamen değişti, herkes hocanın etrafında birleşti, ortak bir hedef belirlendi.

Fenerbahçe’de Osmanlıspor maçı sonrası yaşanan kriz sona erdi. Önce Sivasspor ardından da deplasmanda Antalyaspor’u mağlup eden sarı-lacivertliler zirve yarışına yeniden ortak oldu.

Bu süreçte yaşananları kulüp yetkililerine sorduğumuzda ise verilen cevap şuydu; “Tüm takım Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın etrafında toplandı ve ortak bir hedef belirlendi...”

Sezon başından bu yana sonuçların gelmemesiyle birlikte bir türlü gerçek takım kimliği oluşamamıştı. Bazı yeni transferler, kendilerini göstermek adına takım oyunundan uzak kalıp bireysel oyunu düşündü. On transferin yapıldığı, sonuçların gelmediği ve bireyselliğin olduğu takımda artık bu sıkıntılar yavaş yavaş geride kaldı. Yeni dönemle birlikte teknik direktör merkezli bir takım oluşmaya ve Kocaman da takım üzerindeki ağırlığını hissettirmeye başladı.

Öte yandan sarı-lacivertli futbolcular ve teknik heyet bu haftada yönetimle yemekte buluşacak. Sivasspor maçıyla başlayan süreçte takım hafta içi biraraya geliyordu. Bu yemeklerin her maç öncesi yapılacağı ifade edildi.

Rehavet uyarısı

Teknik Direktör Aykut Kocaman’dan takıma uyarı geldi. Teknik heyet kazanılan iki maçın ardından dikkat edilmesi gerekenleri takıma aktardı.

Hâlâ geride olduklarını ve uzun bir mücadelenin kendilerini beklediğini belirten teknik heyet, takımda oluşabilecek olası rehavetin önüne geçmeye çalışıyor. Futbolculara da bu konuda uyarı yapılırken kesinlikle rahatlama olmaması gerektiği ifade edildi.

Sarı-lacivertliler ilk yarının sonuna kadar oynanacak dört karşılaşmayı da kazanmak istiyor.

(Milliyet)




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24 Kasım 2017 Cuma

  • Osmanlıspor FK
    2- 0
    Gençlerbirliği

25 Kasım 2017 Cumartesi

  • Göztepe
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Evkur Yeni Malatyaspor
    0- 0
    Beşiktaş
  • Galatasaray
    2- 0
    Aytemiz Alanyaspor

26 Kasım 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    1- 2
    Trabzonspor
  • Bursaspor
    2- 1
    K. Karabük
  • Kasımpaşa
    2- 1
    T.Konyaspor
  • Antalyaspor
    0- 1
    Fenerbahçe

27 Kasım 2017 Pazartesi

  • Kayserispor
    1- 1
    Medipol Başakşehir
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
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1 Galatasaray 13 29
2 Medipol Başakşehir 13 27
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5 Kayserispor 13 23
6 Bursaspor 13 21
7 Göztepe 13 21
8 Trabzonspor 13 19
9 Demir Grup Sivasspor 13 19
10 Kasımpaşa 13 18
11 Teleset Mob. Akhisarspor 13 18
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13 Evkur Yeni Malatyaspor 13 15
14 Antalyaspor 13 13
15 Atiker Konyaspor 13 11
16 Osmanlıspor FK 13 11
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