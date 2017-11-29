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Everton'da yeni teknik adam Sam Allardyce

Premier Lig takımlarından Everton yeni menajerin Sam Allardyce olduğunu resmen açıkladı. "Big SAM" yani "Koca Sam" lakaplı futbol adamı 18 ay için 6 milyon pound (yaklaşık 35 milyon TL) kazanacak.

29 Kasım 2017, Çarşamba 17:42

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Everton'da yeni teknik adam Sam Allardyce
Everton'da yeni menajer resmen belli oldu. İngiltere Milli Takımı'nda bir oyuncuyu oynatması için komisyon aldığı iddia edilen tecrübeli futbol adamının görevine son verilmişti. Bir süredir eşiyle tatilde olan Allardyce, Liverpool şehrine döndüğü gibi Everton'ın en büyük hissedarı Farhad Moshiri'yle görüştü ve anlaşmaya vardı. 

"Big Sam" yeni kulübünden 18 aylık kontratı için 6 milyon pound kazanacak. Everton, Premier Lig'de 12 puanla 17. sırada ve küme düşmeme mücadelesi veriyor. 
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25 Kasım 2017 Cumartesi

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    2- 0
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    0- 0
    Beşiktaş
  • Galatasaray
    2- 0
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    1- 2
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    2- 1
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