Everton'da yeni teknik adam Sam Allardyce

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'da yeni menajer resmen belli oldu.'nda bir oyuncuyu oynatması için komisyon aldığı iddia edilen tecrübeli futbol adamının görevine son verilmişti. Bir süredir eşiyle tatilde olan Allardyce,şehrine döndüğü gibi Everton'ın en büyük hissedarı Farhad Moshiri'yle görüştü ve anlaşmaya vardı." yeni kulübünden 18 aylık kontratı için 6 milyon pound kazanacak. Everton, Premier Lig'de 12 puanla 17. sırada ve küme düşmeme mücadelesi veriyor.