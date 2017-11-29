Dursun Özbek'ten derbi açıklaması

Öncelikle yapılan toplantıyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dursun Özbek şunları söyledi:Sayın spor bakanımız ile verimli bir toplantı yaptık, kendisine komisyonlar hakkında bilgi verdik. Çok verimli bir toplantı oldu Sayın Bakanımız birinci ağızdan yapılan çalışmaları görsün istedik. Spor Yasası, altyapı sorunu, kulüplerin yasal düzenleme talepleri ve amatör faaliyetler gibi meseleler tartışıldı.Cumartesi akşamı deplasmanda Beşiktaş'la oynayacakları maç hakkında da Özbek kısa bir açıklama yaptı ve "Güzel bir derbi olacak. Çok güzel olacak" dedi.