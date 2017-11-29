Derbiye 40 bin Kartal

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"Galibiyet yerle yeksan edebilir"

Siyah-Beyazlılar, cumartesi günkü derbide taraftar desteğini tam olarak arkasında hissedecek. Önceki gün satışa sunulan yaklaşık 10 bin biletin tamamının dakikalar içerisinde tükendiği bildirildi.30 bine yakın kombineli taraftarın da büyük bölümünün yer almasının beklendiği mücadele sırasında’ta yaklaşık 40 bin taraftar olacak.Dev karşılaşmaya özel olarak hazırlanantaraftar gruplarının, cumartesi günkü oyunda hem görsel hem de işitsel şov yapacağı bildirildi. Öte yandan bu mücadelede 1800 Galatasaray taraftarı da misafir takım tribününde yer alıp Sarı-Kırmızılılar’ı destekleyecek.