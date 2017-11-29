David Blatt: "Maç sonunu iyi oynadık ve kazandık"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında Eskişehir Basket’i 90-83 mağlup eden’da başantrenör, maçın sonunu iyi oynadıklarını ve bunun da sonuca yansıdığını söyledi.Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Blatt, "Basketbolseverler için heyecanlı bir maç oldu. Eskişehir Basket sezon başından beri çok iyi basketbol oynuyor. İlk üç çeyrekte iyi oynayan taraf değildik son çeyrekte toparladık. Sonunu iyi oynayan takım maçı kazanır. Maç sonunu iyi oynadık ve kazandık. Dördüncü çeyrekte beşimizi değiştirdik, biraz boyumuzu kısalttık. Savunma tarafında alan kapatmalarımızda küçük ayarlamalara gittik. Dördüncü çeyrekte iyi şut attık ve daha sağlam savunma yaptık." diye konuştu.Darüşşafakalı oyuncude iyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini ve kazandıkları için mutlu olduklarını kaydetti.Başantrenörüise yaptığı açıklamada, şu değerlendirmede bulundu: "Çok önemli bir takımı yenme fırsatını teptik. Üçüncü çeyreğin sonuna kadar iyi oynadık. Son periyot 7-0’lık bir seriyle başladı, bu bizim için kötüydü. Bu performanslarını uzatma çeyreğine de yansıttılar. 40 dakika bütün mücadelemizi ortaya koyamadık. Ribaundlarda büyük bir problem yaşadık. Takım olarak öğrenmemiz gereken çok şey var. Bu maçtan da ciddi şekilde savunma yapmamız gerektiğini öğrendik."Kırmızı-siyahlı takımın oyuncusuise Darüşşafaka’nın daha iyi oynadığını anlatarak, son çeyrekte oyunda tutunamadıklarını dile getirdi.