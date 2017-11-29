Daley Blind için Advocaat'tan onay

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Denizli'de şampiyonluğu kaybeden Fenerbahçeli futbolcular şu an ne yapıyor?

’ı transfer edemeyince’ın bir diğer sol beki’e yönelmişti.’nun, “Takımda istemiyorum” dediği Hollandalı oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu nedenle 27 yaşındaki futbolcunun maliyetinin uygun olması bekleniyor.’i ikna etme konusunda ise yönetimin en büyük yardımcısı vatandaşı Janssen ile milli takımda hocalığını yapanolacak.Geçtiğimiz sezon’yi çalıştıran Advocaat, daha sonra Hollanda Milli Takımı’nın başına geçmişti. Tecrübeli teknik adam, milli takımdan öğrencisi olan Blind için yönetime olumlu referans verdi.’ın başarılı oyuncu için, “Saha dışında çok düzgün bir kişilik. Sorun çıkarmaz. Saha içerisinde de istikrarlı ve gerçek anlamda çok yönlü bir oyuncu. Transfer ederseniz, pişman olmazsınız. Fenerbahçe’ye fazlasıyla katkı sağlar” yönünde görüş bildirdiği öğrenildi.’den sonra yönetimini devraldığı Hollanda Milli Takımı ile 7 maça çıkmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, bu karşılaşmaların 6’sında Blind’i 90 dakika sahada tutarken, Romanya ile oynanan son hazırlık maçında da 87 dakika şans verdi. 27 yaşındaki savunmacı, Advocaat’ın vazgeçilmezlerinden biri oldu. Blind, 2014 Dünya Kupası’nın ardından, o dönem milli takımdan hocası Van Gaal ile birlikte Manchester United’a geçmişti.