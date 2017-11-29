Arda Turan - Monaco transferinde son durum

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Barcelona'nın hocası Valverde'den flaş Arda Turan açıklaması!

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'ın da istediğigün be gün'ya yaklaşıyor. Görüşmenin üç tarafı da Arda, Barça, Monacooperasyonunu doğruluyor. Fakat görüşmeler'nun tutumundan dolayı sert geçiyor.Fransız ekibi, Barcelona yöneticilerinin beklemediği karar ekonomik olarak katı davranıyor. Arda'nın menajeri ve Jorge Mendes transfer sürecini yönetirken, sonuca ulaşmanın çok kolay olmadığı belirtildi.Görüşmeler, 2 yıllık kiralık ve satın alma opsiyonu şeklinde devam ederken, teklifin Haziran ayından tekrar güncellenebileceği öğrenildi. Barcelona' Arda'yı gönderip maaş yükünden kurtulmak isterken, Monaco kulübü aceleci davranmıyor.yine'nın kupa maçı olan Murcia kadrosuna alınmazken Türk yıldız da kesin olarak takımdan ayrılmak istiyor. (Skorer)