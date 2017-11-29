Alper Potuk: Farklı ve güzel bir skor oldu

karşısında attığı 3 golle maça damga vuran Alper Potuk, maç sonrası yayıncı kuruluşa konuştu.Mücadeleyi değerlendiren, “İyi takım olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Ligde yakaladığımız havayı devam ettirmeliydik. Kazanma alışkanlığı açısından galibiyet önemliydi. Fenerbahçe camiası her zaman kazanmak ister. Rakibi küçümsemeden maça ciddi hazırlandık. Farklı ve güzel skor oldu” diye konuştu., “Hafta sonu için takımda forvet sıkıntısı var. Hocamızın görev vermesi halinde elimden geleni yaparım. Önemli olan galibiyet serisinin devam etmesi. Biz kazanalım, kim atarsa atsın” dedi.İyi bir takım olduklarının altını çizen, ”Elimize gelen fırsatları sezon içinde değerlendirememiştik. Bu bizim sıkıntımızdı. Takım olarak da bu sonuçlarla özgüvenimiz yukarılara çıktı. Galibiyet serilerine devam ederek, ilk yarıyı iyi yerlerde bitirmek istiyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.