Alan Pardew, West Brom'un yeni menajeri oldu!

Aldığı kötü sonuçların ardından menajer Tony Pulis'le yollarını ayıran'da görev alacak yeni isim belli oldu.2.5 yıl Newcastle United'ı çalıştıran ve son olarak Crystal Palace'ta görev alan, West Bromwich Albion'un başına geçti.Resmi açıklamanın ardından açıklamalarda bulunan Fransız çalıştırıcı, ''Bana verilen bu şanstan ötürü oldukça mutluyum. Sabırsızlıkla yeni grubumla neler yapabileceğimizi görmek istiyorum. En kısa sürede istediğimiz sonuçları alıp puan tablosunda yükselmek istiyoruz. İngiltere'nin köklü kulüplerinden birisinde çalışacağım. Böyle güçlü atmosfere sahip bir takımda çalışacağım için heyecan duyuyorum'' dedi.