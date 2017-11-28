''Yabancı futbolculardan verim alamıyoruz''

İpekoğlu, Nuri Asan Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında, sezon başında Samsunspor’da yabancı oyuncu tercihlerinin yanlış yapıldığını ifade etti.Takımda 5 yabancı oyuncu olduğunu ancak istedikleri verimi alamadıklarını aktaran İpekoğlu, "Hücum oyuncularından istediğimiz verimi alamıyoruz. Ayite bir var bir yok. Samaras ve Angan bir var bir yok. Larbi sezon başından beri sakat. Bu arkadaşlarımızdan istediğimiz verimi bir türlü alamadık. Ligde 5 yabancı oyuncu oynatabiliyoruz ama baktığınız zaman bırakın 5’i biz, 3 yabancıyı bile bir arada göremedik. Bu da takımın bütün dengelerini altüst ediyor. Şu anda kanat oyuncusu olarak bir tek Ahmet Cebe’den memnunum. Ahmet Cebe çok üst düzey bir oyuncu değil ama elinden gelen tüm çabayı gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.Ligin en az gol yiyen takımının Samsunspor olduğuna işaret eden İpekoğlu, şunları kaydetti:"Aynı zamanda en az gol atan ikinci takımız. Savunma anlamında güzel ve olumlu işler yapıyoruz ancak pozisyon üretmede ve topu ileriye taşımakta sıkıntı yaşıyoruz. Devre arasına kadar elimizde mevcut oyuncu grubu ile yolumuza devam edeceğiz. Ortada görünen bir gerçek var. Bunu da saklamanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Ön kenarlara kesinlikle oyuncu takviyesi yapmamız gerekiyor. Onun dışında yapılacak transferleri de mevcut oyuncuların devre arasına kadar gösterecekleri performans belirleyecek. İhtiyaç ve zorunluluk halinde de diğer bölgelere bu transferler yapılacak."AA