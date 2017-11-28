Tolga ve Latovlevici devreyi kapattı

'dave'dan kötü haber geldi. Takım doktoru, adalesinde ikinci derece zorlanma olan Tolga ve dizinde esneme olan Lato'nun tedavilerinin 4 haftayı bulacağını açıkladı.Alanyaspor maçında yüzüne darbe alan ve kırık oluşan Serdar Aziz ise Beşiktaş derbisinde sahaya maskeyle çıkacak. Denayer'in de hafta içinde idmanlara başlayabileceği belirtildi.(Sabah)