Servet Yardımcı’dan Şenol Güneş açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Servet Yardımcı, Fatih Terim’in ardından A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için Şenol Güneş’e teklif yaptıklarını fakat Güneş’in bu teklifi kabul etmediğini açıkladı.Servet Yardımcı, TRT Spor’da katılığı programda açıklamalarda bulundu. Milli takım teknik direktörlüğü hakkında konuşan Başkanvekili Yardımcı, “Fatih Hoca’dan sonra Şenol Güneş’e teklif götürdük, kulüp kabul etmedi. O anda başka da kimse yoktu, Lucescu göreve getirildi. Bizleri tanıyan, en doğru insan olarak Lucescu’da karar kılındı. Takımın başında Türk hoca olmaması beni rahatsız etti ama herkese de teklif götüremezdik. Hocalarımız çalışıyor. Kulüplere de çomak sokmanın bir anlamı yok. Türk hocanın olması hepimizin arzusu” dedi.Yabancı sınırlaması hakkında da konuşan Yardımcı, “Yabancı sorunu, dünyanın konuştuğu bir sorun. FIFA Başkanı ve yetkilileriyle konuştuğumuzda, yabancının sınırlandırılması gerektiğine inanıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı’nın söylediği gibi 2019’a kadar bir değişim yok” ifadelerini kullandı.Video hakem sistemi hakkında ise Servet Yardımcı, “VAR sorunları büyük ölçüde çözecek. Testlere başladık. Avrupa’da Almanya, İtalya, Portekiz uyguluyor. Hollanda test ediyor. Aceleci davranırsak ‘VAR’ sistemi önemini kaybedebilir. Video Hakem Sistemi’nden yüzde yüz verim alınmış değil” açıklamasında bulundu.