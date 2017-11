Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı: Hedefimiz 7 milyon

Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Başkan Vekili Erdal Sarılar, Asbaşkan Faruk Taşseten ve basın mensuplarıyla Sivas'ta düzenlenen bir organizasyonda bir araya geldi.Kazancı burada yaptığı açıklamalarda Passolig uygulamasının hayata geçiş süreci ve gelinen son durum hakkında bilgi verdi. Kazancı, uygulamanın başladığı ilk yıldaki olumsuz algılamaların tümüyle ortadan kalktığın ve artık diğer ülkelerin de örnek alıp uygulamak istediği bir sistem haline dönüştüğünü dile getirdi. Kazancı, Demir Grup Sivasspor logolu kart sayısının 48 bine ulaştığını, son 10 ayda 13 bin civarında yeni kart alındığını söyledi. Kırmızı-beyazlıların geniş bir portföye sahip olduğunu ifade eden Kazancı, 81 ilin 75'inde Sivasspor logolu kartlara talep olduğunu, bunların başında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin geldiğini dile getirdi. Kazancı ayrıca, önceliği internet üzerinden satışlara verdiklerini, ancak bazı kentlerde fiziki satış noktaları sayısına artırma yoluna da gidebileceklerini söyledi.Program sonrası DHA'ya özel açıklamalarda bulunan Kazancı, Türkiye'de Passolig sayısına değinerek, "Bu işin başında '4 milyona ulaşırız' diyorduk. Sonrasında biz bunu revize ettik ve 'sistem sonuna kadar 5 milyona ulaşırız' dedik. Ancak bunu tekrardan revize edip 7 milyona kadar ulaşacağımızı artık planlıyoruz. Çünkü artış çok fazla. Bu sene Passolig kart sayılarında geçen seneye göre yüzde 35'ler seviyesinde bir artış var. Geçen sene 9 bin civarında olan maç başı seyirci sayısı bu sene 12 binlere çıktı. Tabii ki bu Passolig kart sayılarında yansıyor. Mutlaka 7 milyonu geçeceğimizi düşünüyorum" dedi.Passolig kart sayısındaki artışın sebeplerine de değinen Kazancı, "Bu konuda çok fazla etken var. Ama ben 1'inci sıraya yepyeni stadyumları koyuyorum. Neredeyse Anadolu'daki her şehrimizde yeni stadyumlarımız var. Devletimizin bu konuda dünyada eşi benzeri olmayan bir yatırımları oldu. Bu stadyumların şu ana kadar seyirci sayılarını artırmadığı bir şehrimiz yok. Herkes bu konuda seyirci sayısını artırdı. Bunun yanında tabii ki kaliteli futbolcuları koymak lazım. Sivasspor'da büyük bir dünya yıldızı var. Kone oynuyor. Kayserispor'da Gyan var. Antalyaspor'da Nasri var. Yabancı sayısından ziyade, kalitesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu kalitede oyuncular geldiğinde iş kesinlikle yukarıya gidiyor" ifadelerini kullandı.Stadyuma girişler konusunda mobil uygulamanın devreye girdiğini ve bu uygulamayla kolaylık sağlandığını dile getiren Kazancı, "Biz bir mobil uygulama tasarladık. Bu mobil uygulama 'Passo' adındaki mobil uygulamamız. Bu uygulamayı taraftarlar cep telefonlarına indiriyorlar. Bileti satın aldıktan sonra tek yapılması gereken 'Maça gir' butonuna basarak, telefonunuzu kartı gösterdiğiniz validatör dediğimiz o ürünün içine koymak, ondan sonra zaten her şey kart gibi çalışıyor. Bunu biz sezon başında başlattık. Şu anda sadece 9 stadyumumuzda bu sistem yok. 4 ay içinde 860 bin kişi bu uygulamayı telefonuna indirdi. Şu anda Türkiye genelinde maçlara telefonla giriş oranı yüzde 12'ye ulaştı. Bu çok önemli bir oran. Biz bu uygulamanın daha da yaygınlaşacağını ve sonuç olarak yüzde 50 civarında cep telefonu uygulaması ile maçlara girilebilir hale gelineceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkan Vekili Erdal Sarılar ise, ilk Passolig çıktığında zorluklar yaşandığını vurgulayarak, "İlk Passolig çıktığında seyirci sayısı 3-4 bin kadar düştü. 'Bu iş olmayacak' dedik. Ama şu geldiğimiz noktada biz çok mutluyuz. Bizim de kulüp olarak her şeyi yapmaya imkanımız yok. Bilet satışı, kombine satışı ve bunların girişi özelleştirilmiş oldu ve biz elimizi soğuk sudan sıcağa sokmadan bu işler yapılıyor. Seyircinin artması bizim için çok verimli oldu ve morallerimiz düzeldi" dedi.