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Negredo: 2. maç için büyük bir avantaj yakaladık

Beşiktaş’ın Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Grandmedical Manisaspor’u 9-0 yendiği maçın ardından konuşan Alvaro Negredo, ikinci maç için avantaj yakalamak istediklerini ve bunu başardıklarını söyledi.

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Negredo: 2. maç için büyük bir avantaj yakaladık
Beşiktaş’ın Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Grandmedical Manisaspor’u 9-0 yendiği maçın ardından konuşan Alvaro Negredo, ikinci maç için avantaj yakalamak istediklerini ve bunu başardıklarını söyledi.

Karşılaşmada 4 gol atan Negredo, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Takım olarak rotasyona gittik. İkinci maç için avantaj kovalıyorduk ve bugün büyük bir avantaj yakaladık. Kazanmamız gereken ve oynamayan isimler için önemli bir karşılaşmaydı." dedi.

"Her gün daha sıkı çalışıp daha iyiye gidip daha fazla süre almayı hedefliyorum." diyen İspanyol oyuncu, Galatasaray maçı ile ilgili olarak, "Galatasaray karşılaşması çok zor ve çok önemli bir maç. Evimizde oynayacak olmamız bizim için çok büyük avantaj. Taraftarımız bize çok şey katıyor. Onlarla birlikte her zaman daha güçlüyüz. Şampiyonlar Ligi’nde iyi sonuçlar alıyoruz, bunları lige daha yansıtamadık. Ligde de belli biz çizgi yakalayıp bu şekilde devam etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Negredo maçın ardından Grandmedical Manisaspor kalecisi Emrullah Şalk’ı teselli etmesi ile ilgili olarak, "Tabii ki bu tarz farklar kaleciler için çok zor. Orada fazla konuşamadık ve içeriye girmek istedi. Ben de başını kaldırıp daha iyi maçlar için devam edip konsantre olmasını söyledim." diye konuştu.

Orkan Çınar: "Fark daha fazla olabilirdi"

Beşiktaş formasını ilk kez bugün giyen Orkan Çınar ise diğer maçlarda da forma giymek istediğini aktararak, şunları kaydetti:

"Rakip defans yaptı, biz hücum yaptık. 9 gol oldu ama daha fazla olabilirdi. Bence en doğru olanı yaptık, maçı golle kazanıyorsunuz. Burada yanlış bir şey yok. Uzun zamandır oynamıyordum. Beşiktaş’taki ilk resmi maçımdı. İyi oynadığımı düşünüyorum ama bu kadar iyi oyuncunun yanında zaten kötü oynamak zor. Bu benim kendimi kıyasladığım bir maç değil. Başka maçlarda da kendimi göstermek istiyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda bu da olur. Elimden geleni yapıyorum. Hocamız bekletirse, bekliyorum ve arkadaşlarıma dışarıdan destek veriyorum. Eğer oynarsam da elimden geleni yapacağıma herkes emin olsun."
 




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