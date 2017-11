Gökhan Yalçınkaya'nın Kocaeli at yarış tahminleri

EMİRSOY seriye bağlar

28 Kasım Salı. Fanatik Hipodrom yazarıgünün programını değerlendirdi.1.AYAK:Bir önceki yarışında 1700’de ilk kez kapalı gözlük denenen ve olumlu reaksiyon verip kazanan WANNABE’ye sanki son yarışında mesafe biraz uzun geldi. Mesafe sınırlar var gibi. Çünkü o yarıştan önceki 2000 ve üzeri mesafeli yarışlarında da at tabela yapamamıştı, bugun lehine dönen şartlarda uyumlu binicisiyle favorimdir. Bursa-İstanbul-Ankara hattında 16 günde üç yarış ard arda koşunca geriye gitmeye başlayan bu kez dinlenerek gelen burda koşan atlar arasında da mesafede en iyi bitiriş derecesine sahip iki isminden biri olan MİRANUR rakip gördüğüm ilk isim olup, 3 ay aradan sonra koştuğu yarışında 5.olmasına rağmen beğendiğim, kazanan atla arasında 1 saniye bile olmayan, o yarışta önünde bitiren dört sert rakibinden de bugun kurtulan ve kondüsyonu daha iyi duruma gelen SLEVEN, yine aradan sonra iki yarış koşup bu yarışla birlikte kollanmasını gereken, ki Kartepe kumunu da ilk kez görecek olup etkili koşma ihtimali bulunan ŞEKER YILDIZI, aşamalar içerisinde takibimdeki atlardan ASTA koşuda söz sahibi olabileceğini düşündüğüm diğer isimlerdir.2.AYAK:Formunda önemli gelişmeler gözlenen ALL ACCOUNTED FOR ile tırnağının ucunda olduğunu sön dönemdeki yarışlarıyla aşikar şekilde günyüzüne çıkaran VELİAHT ikilisini rakiplerinin bir adım önünde görmekle birlikte, İstanbuldaki yarışlarında üzerine çok bahis yaptığım ama hep ters köşe olarak geri aldığım yine de peşini bırakmak istemediğim bu kez pist tecrübesi artan ASLAN KOÇUM, uzun zaman sonra yeniden en iyi anlaştığı pilotuna dönen bu tip mesafelerin ters atlarından HILL HEAD, aradan sonra iki yarış görüp yeterli düzeye ulaşan, ayrıca kaba kuma ilk kez çıkacağı için pist konusunda kapalı kutu pozisyonundaki LOVELY PRENS yeri olan okuyucularımıza diğer ilavelerimdir.3.AYAK:İstanbuldaki yarışlarında genel anlamda burdan daha iyi atlarla kapışan, ilk kez kez kaba kuma çıkacak olan, yeniden kapalı gözlüğü takılacak olan BARBO, 3 ay aradan sonra koştuğu ilk yarışında nefes yönünden sıkışan sonrasında Kartepeye getirilip burda iyi koşan, ki bu iki yarışından önce henüz maiden olmasına rağmen Grup 3 İnönüde harp gördüğünü hatırlatmak istediğim GRAY GIRL, ilk yarışında padok görüntüsünü çok beğendiğim bugun hem yarış koşmanın tecrübesiyle hem de denenecek olan kulaklık takısıyla daha iyi performans beklediğim KAANBEYLİ, 2.5 ay aradan sonra koştuğu tabela sonundaki yarışında bir nevi nefes açıklarını kapatan ‘’Yalpagan’’ ın anneden kardeşi olan MY HOPE, yakın markajımdaki taylardan SIELA sıralamam olup, seçim insiyatifi sizlerindir.4.AYAK:10 ay aradan sonra koştuğu ilk yarışında şişen, ardına katıldığı yarışında toparladım havası veren, bu kez en sevdiği en iyi koştuğu pistde tık nefesiyle fişi çekebilecek pozisyonda gördüğüm BABAESKİ, favorim olup, beklentilerim altında kalması halinde SURKAPI, GÜRGÜRBABA, KIZGINÖFKE devreye gireceğini düşündüğüm atlardır.5.AYAK:Beşinci olduğu bir önceki kısa vade yarışının ardından uygun grubu bulunca kazanan, rakiplerine kilo verecek olmasına rağmen zaten o gün kazandığı yarışta 59 kiloyla olan EMİRSOY’un devam eden fit durumuyla seriye bağlayacağı kanaatindeyim, bankomdur.6.AYAK:Verdiği ara sürecinin kendisine çok iyi geldiğini düşündüğüm dinçlik yapacak olan uzunlara yatkın KILÇIK, favorim olup, 3 ay aradan sonra ard arda iki koşu görüp toparlanan EDEBEY, eli kulağındaki BABA İLHAMİ, rakiplerine kilo verecek olmasına rağmen grubun uygunluğuyla PEKSOYUNOĞLU diğer şans verdiğim atlardır.3,2,5,6,7 // 7,1,2,4,8 // 1,6,3,7,9 // 8,10,1,2 // 1 // 5,4,16,1