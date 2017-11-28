  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


Gökhan Yalçınkaya'nın Kocaeli at yarış tahminleri

Kocaeli at yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı Gökhan Yalçınkaya günün programını değerlendirdi.

  • - A
  • + A
Gökhan Yalçınkaya'nın Kocaeli at yarış tahminleri
28 Kasım Salı Kocaeli at yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı Gökhan Yalçınkaya günün programını değerlendirdi.
 
EMİRSOY seriye bağlar
 
1.AYAK:Bir önceki yarışında 1700’de ilk kez kapalı gözlük denenen ve olumlu reaksiyon verip kazanan WANNABE’ye sanki son yarışında mesafe biraz uzun geldi. Mesafe sınırlar var gibi. Çünkü o yarıştan önceki 2000 ve üzeri mesafeli yarışlarında da at  tabela yapamamıştı, bugun lehine dönen şartlarda uyumlu binicisiyle favorimdir. Bursa-İstanbul-Ankara hattında 16 günde üç yarış ard arda koşunca geriye gitmeye başlayan bu kez dinlenerek gelen burda koşan atlar arasında da mesafede en iyi bitiriş derecesine sahip iki isminden biri olan MİRANUR rakip gördüğüm ilk isim olup, 3 ay aradan sonra koştuğu yarışında 5.olmasına rağmen beğendiğim, kazanan atla arasında 1 saniye bile olmayan, o yarışta önünde bitiren dört sert rakibinden de bugun kurtulan ve kondüsyonu daha iyi duruma gelen SLEVEN, yine aradan sonra iki yarış koşup bu yarışla birlikte kollanmasını gereken, ki Kartepe kumunu da ilk kez görecek olup etkili koşma ihtimali bulunan ŞEKER YILDIZI, aşamalar içerisinde takibimdeki atlardan ASTA koşuda söz sahibi olabileceğini düşündüğüm diğer isimlerdir.

2.AYAK:Formunda önemli gelişmeler gözlenen ALL ACCOUNTED FOR ile tırnağının ucunda olduğunu sön dönemdeki yarışlarıyla aşikar şekilde günyüzüne çıkaran VELİAHT ikilisini rakiplerinin bir adım önünde görmekle birlikte, İstanbuldaki yarışlarında üzerine çok bahis yaptığım ama hep ters köşe olarak geri aldığım yine de peşini bırakmak istemediğim bu kez pist tecrübesi artan ASLAN KOÇUM, uzun zaman sonra yeniden en iyi anlaştığı pilotuna dönen bu tip mesafelerin ters atlarından HILL HEAD, aradan sonra iki yarış görüp yeterli düzeye ulaşan, ayrıca kaba kuma ilk kez çıkacağı için pist konusunda kapalı kutu pozisyonundaki LOVELY PRENS yeri olan okuyucularımıza diğer ilavelerimdir.

3.AYAK:İstanbuldaki yarışlarında  genel anlamda burdan daha iyi atlarla kapışan, ilk kez kez kaba kuma çıkacak olan, yeniden kapalı gözlüğü takılacak olan BARBO, 3 ay aradan sonra koştuğu ilk yarışında nefes yönünden sıkışan sonrasında Kartepeye getirilip burda iyi koşan, ki bu iki yarışından önce henüz maiden olmasına rağmen Grup 3 İnönüde harp gördüğünü hatırlatmak istediğim GRAY GIRL, ilk yarışında padok görüntüsünü çok beğendiğim bugun hem yarış koşmanın tecrübesiyle hem de denenecek olan kulaklık takısıyla daha iyi performans beklediğim KAANBEYLİ,  2.5 ay aradan sonra koştuğu tabela sonundaki yarışında bir nevi nefes açıklarını kapatan ‘’Yalpagan’’ ın anneden kardeşi olan MY HOPE, yakın markajımdaki taylardan SIELA sıralamam olup, seçim insiyatifi sizlerindir.

4.AYAK:10 ay aradan sonra koştuğu ilk yarışında şişen, ardına katıldığı yarışında toparladım havası veren, bu kez en sevdiği en iyi koştuğu pistde tık nefesiyle fişi çekebilecek pozisyonda gördüğüm BABAESKİ, favorim olup, beklentilerim altında kalması halinde SURKAPI, GÜRGÜRBABA, KIZGINÖFKE devreye gireceğini düşündüğüm atlardır.

5.AYAK:Beşinci olduğu bir önceki kısa vade yarışının ardından uygun grubu bulunca kazanan, rakiplerine kilo verecek olmasına rağmen zaten o gün kazandığı yarışta 59 kiloyla olan EMİRSOY’un devam eden fit durumuyla seriye bağlayacağı kanaatindeyim, bankomdur.

6.AYAK:Verdiği ara sürecinin kendisine çok iyi geldiğini düşündüğüm dinçlik yapacak olan uzunlara yatkın KILÇIK, favorim olup, 3 ay aradan sonra ard arda iki koşu görüp toparlanan EDEBEY, eli kulağındaki BABA İLHAMİ, rakiplerine kilo verecek olmasına rağmen grubun uygunluğuyla PEKSOYUNOĞLU diğer şans verdiğim atlardır.
 
3,2,5,6,7 // 7,1,2,4,8 // 1,6,3,7,9 // 8,10,1,2 // 1 // 5,4,16,1
 




0 YORUM GİRİŞ YAP
Galatasaray-Sivas Belediyespor canlı
Ahmet Çakar'dan derbi öncesi flaş yorumlar
Tarık Çamdal maç boyunca yuhalandı!
Erman Toroğlu boşandı
"Başakşehir faciası olursa ben bile kurtaramam"
Emrullah Şalk'ın "8-0" tweet'i olay olmuştu! Bakın ne çıktı!
Önce taklidini yaptı, sonra eleştirdi!
Futbolcuların milyonluk oyuncakları!
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a transfer önerisi!
Beşiktaş - Manisaspor maç sonucu: 9-0
Fanatik yazarlarının Kayserispor - Başakşehir maçı yorumları
Emrullah Şalk gözyaşlarını tutamadı, Negredo hemen yanına koştu!
Lucas Lima imzayı attı! 5 yıllık...
Chelsea ve Inter'den Jann-Fiete Arp bombası
Survivor 2018 All-Star yarışmacıları kimler? Acun Ilıcalı açıkladı...
Galatasaray'da yerli operasyonu
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

13. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

24 Kasım 2017 Cuma

  • Osmanlıspor FK
    2- 0
    Gençlerbirliği

25 Kasım 2017 Cumartesi

  • Göztepe
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Evkur Yeni Malatyaspor
    0- 0
    Beşiktaş
  • Galatasaray
    2- 0
    Aytemiz Alanyaspor

26 Kasım 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    1- 2
    Trabzonspor
  • Bursaspor
    2- 1
    K. Karabük
  • Kasımpaşa
    2- 1
    T.Konyaspor
  • Antalyaspor
    0- 1
    Fenerbahçe

27 Kasım 2017 Pazartesi

  • Kayserispor
    1- 1
    Medipol Başakşehir
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 13 29
2 Medipol Başakşehir 13 27
3 Fenerbahçe 13 23
4 Beşiktaş 13 23
GENİŞLET
5 Kayserispor 13 23
6 Bursaspor 13 21
7 Göztepe 13 21
8 Trabzonspor 13 19
9 Demir Grup Sivasspor 13 19
10 Kasımpaşa 13 18
11 Teleset Mob. Akhisarspor 13 18
12 Aytemiz Alanyaspor 13 17
13 Evkur Yeni Malatyaspor 13 15
14 Antalyaspor 13 13
15 Atiker Konyaspor 13 11
16 Osmanlıspor FK 13 11
17 Kardemir Karabükspor 13 8
18 Gençlerbirliği 13 8
Süper Lig Detaylı Fikstür »